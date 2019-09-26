Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.

Общество Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.

Общество В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах За нарушение правил предусмотрена административная ответственность по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Музыка Олег Винник попал в базу данных «Миротворец» Знаменитый украинский певец Олег Винник пополнил список базы данных «Миротворец». Об этом сообщается на скандальном сайте Украины.

Авто В России отзывают 37 автомобилей Bentley ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает в России 37 автомобилей Bentley Continental.

Происшествия Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.

Экономика МВФ назвал главные проблемы экономики Украины "Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, которое цитируется в отчете.

Политика В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.

Политика Лукашенко заявил, что Минск ни с кем не станет дружить против России Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время интервью украинским СМИ, что Минск не станет дружить ни с кем против России.

Политика Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников» Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».

Армия и оружие Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке Полет крылатой ракеты "Оникс" прошел в штатном режиме, и расположенная в 200 километрах от места пуска мишень, оказалась поражена.

Политика Зеленский с трибуны ООН заявил о войне России с Украиной Во время выступления на Генассамблее ООН украинский президент Владимир Зеленский заявил, что против его страны Россией ведется война.

Политика В России появится онлайн-архив советских военнопленных В рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные" в Берлине подписано соглашение между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии.

Здоровье Диетолог из Германии дал гипертоникам рекомендации по питанию В результате работы учёный дал несколько рекомендаций по профилактике гипертонии, атеросклероза и старческих деменций.

Шоу-бизнес Лобода поддержала дочь Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети» Лобода отметила, что ей очень жаль Микеллу. В течение продолжительного периода она поддерживала девочку, правда, через других людей.

Общество Свинка Пеппа начала преследование своего российского двойника Степень смешения подтвердил опрос ВЦИОМ — больше половины из 1,5 тыс. опрошенных россиян посчитали, что этот персонаж — именно свинка Пеппа.

Общество В Госдуме отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйка» Госдуме отреагировали на инициативу узаконить профессию "домохозяйка" и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума.

Происшествия Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.

Экономика На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».

Происшествия В Барнауле ГИБДД составила 14 протоколов за ночь на одного нарушителя Сотрудники ГИБДД выписали 14 протоколов за различные нарушения ПДД и ДТП за прошедшую ночь водителю в Барнауле.

Общество Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин Кузьмин занимал должность главного архитектора Москвы с 1996 по 2012 год.