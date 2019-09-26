Общество
РИА НовостиШнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
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Сергей Шнуров сочинил стих о запрете на жарку шашлыков на балконах
Петербургский дневниквчера в 15:33
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Знаменитый украинский певец Олег Винник пополнил список базы данных «Миротворец». Об этом сообщается на скандальном сайте Украины.
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Полет крылатой ракеты "Оникс" прошел в штатном режиме, и расположенная в 200 километрах от места пуска мишень, оказалась поражена.
Российская газета 03:26
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Зеленский с трибуны ООН заявил о войне России с Украиной
Во время выступления на Генассамблее ООН украинский президент Владимир Зеленский заявил, что против его страны Россией ведется война.
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В России появится онлайн-архив советских военнопленных
В рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные" в Берлине подписано соглашение между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии.
Вести.Ru вчера в 22:37
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В результате работы учёный дал несколько рекомендаций по профилактике гипертонии, атеросклероза и старческих деменций.
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Лобода отметила, что ей очень жаль Микеллу. В течение продолжительного периода она поддерживала девочку, правда, через других людей.
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Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС вчера в 11:56
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На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
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В Барнауле ГИБДД составила 14 протоколов за ночь на одного нарушителя
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Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин
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Натали выпустила новую песню про мужчину мечты
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Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.
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20 человек пострадали в результате жесткой посадки самолета в Барнауле
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