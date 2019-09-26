Общество
Калининград 24Шнуров осудил депутатов из-за запрета курения на балконах
Сергей Шнуров написал стих посветив его новому закону о запрете курения Новый закон о запрете курения на балконах вызвал массу обсуждений в социальных сетях. О «глупости» запрета говорят не только жители страны, но и звёзды шоу-бизнеса.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:25, Вашингтон
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Футбол
Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича: Полная ерунда
Выложив видео, нападающий упомянул хавбека МЮ Поля Погба, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, своего агента Мино Райолу и сербского теннисиста Новака Джоковича.
Советский спорт 09:55
Музыка
Игорь Николаев опубликовал неизданное архивное видео с Пугачевой
Композитор Игорь Николаев опубликовал в соцсети архивную видеозапись с выступления Аллы Пугачевой с песней "Прости, поверь".
Московский Комсомолец 06:37
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Происшествия
Разработчик SSJ-100 рассказал, почему самолет могут переименовать
В середине сентября в интервью РБК глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов (ОАК, в которую входит ГСС, сейчас проходит процедуру вливания в Ростех) говорил, что самолет SSJ-100 после серии проблем и катастрофы в Шереметьево может сменить название, в том числе на российское.
ТАСС 04:45
Футбол
Российский вратарь дебютирует за «Бенфику»
Российский голкипер Иван Злобин дебютирует в основе «Бенфики».
Евро-футбол.ру 25 сентября в 13:25
Шоу-бизнес
Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал
Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.
РЕН ТВ вчера в 18:45
Кино
Фильм «К звёздам» стартовал в российском прокате: рецензия
Большой интерес представляет не только игра Питта, но и мир, созданный Грэем.
Газета Metro вчера в 02:10
Спорт
Симон Мартиросян победил на ЧМ по тяжелой атлетике с мировым рекордом
Соревнования в весовой категории до 109 кг у мужчин на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе завершились победой Симона Мартиросяна из Армении.
РБК вчера в 14:40
Политика
Роухани заявил о предложении Трампа отменить санкции против Ирана
На заявления Роухани последовала немедленная реакция американского президента Дональда Трампа, который заявил, что это Тегеран предлагал Вашингтону провести встречу в обмен на снятие санкций.
Российская газета 10:03
Технологии
Платформа «Яндекс.Дзен» начала публиковать видео
Проведенное ранее тестирование видеоформата на платформе показало, что в среднем каждый пользователь сервиса ежедневно смотрит два видеоролика, а всего в «Дзене» 20 млн просмотров видео в день при дневной аудитории 11 млн пользователей.
Telesputnik.ru 09:09
Политика
Адвокат Трампа пообещал доказать вмешательство Украины в выборы в США
Адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал в скором времени предоставить доказательства по вмешательству ряда украинских чиновников в американские президентские выборы в 2016 году.
Pravda.Ru 03:31
Общество
Октябрь в Москве и области начнется с рекордно низкого давления
В начале октября в столице будет преобладать рекордно низкое атмосферное давление, говорится на сайте «Метеоновости».
РБК 06:39
Автоспорт
Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.
RT на русском 04:40
Политика
Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Происшествия
В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов
Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.
РБК 05:42
Футбол
Билялетдинов назвал матч «Локомотива» и «Зенита» игрой за шесть очков
Экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о предстоящем поединке «железнодорожников» с «Зенитом» в матче 11-го тура чемпионата России.
Vprognoze.ru 04:12
Космос
Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету
Планета-гигант, близкая по размеру к Юпитеру, была обнаружена астрономами в неожиданном месте – она вращается вокруг маленького красного карлика.
Инфо24 00:24
Авто
Chevrolet Niva получил самую дешевую комплектацию
GM-АвтоВАЗ представил новую комплектацию внедорожника Chevrolet Niva под названием SL — «Суперлайт».
AutoNews 09:08
Политика
В доме бывшего президента Молдавии проводится обыск
Антикоррупционная прокуратура Молдавии проводит обыск у бывшего президента республики Петра Лучинского, информируют в пятницу национальные СМИ.
Парламентская газета 09:54
Здоровье
Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях
В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.
Molnet.ru вчера в 03:51
Происшествия
Священника Стремского обвинили в изнасиловании детей
Газета.Ru вчера в 07:14
Футбол
Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
RT на русском 08:56
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации
По словам господина Пискарева, комиссия направит материалы расследования в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для привлечения DW к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России «для принятия решения о дальнейшей аккредитации» издания.
Коммерсантъ 07:48
Политика
Россия предлагает перенести из США заседания Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил перенести заседание Комиссии по разоружению Генассамблеи ООН из Соединенных Штатов в другую страну.
Expert.ru 04:44
Политика
Олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева стала новым мэром Тулы
Депутаты Тульской городской думы шестого созыва избрали новым мэром олимпийскую чемпионку Ольгу Слюсареву, сообщает гордума.
РИА Новости 07:32