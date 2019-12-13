Я поспорю с вами. Алане досталась самая сложная песня… Эту песню пели выдающиеся вокалисты: и Алла Пугачева, и Григорий Лепс, и Полина пела эту песню, и все пели ее совершенно по-разному. Алана спела ее по-своему, и это тот редкий случай, когда моя песня понравилась мне в вашем исполнении.

Сергей Шнуров раскритиковал Полину Гагарину за выступление ее подопечных на шоу "Голос". Музыкант обратил внимание на номер 17-летней участницы Аланы Чочиевой. По мнению Шнурова, исполненная девушкой песня Аллы Пугачевой "Опять метель" была выбрана неудачно.

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