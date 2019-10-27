Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу. Лидер "Ленинграда" участвовал в диктанте впервые.

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