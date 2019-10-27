Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу. Лидер "Ленинграда" участвовал в диктанте впервые.

Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

Политика Трамп намерен выйти из договора по открытому небу Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.

Армия и оружие Дональд Трамп подтвердил смерть лидера «Исламского государства» Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади был убит в Сирии во время спецоперации, которую проводили американские военные.

Происшествия ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Политика Губернатор Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда, который в своем докладе описал старший научный сотрудника Джеймстаунского фонда Ричард Хукер.

Армия и оружие Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.

Общество В Барселоне вновь начались беспорядки В Барселоне произошли новые столкновения между участниками акции протеста, выступающими за независимость Каталонии и сотрудниками правоохранительных органов.

Здоровье Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» рассказал, кому запрещено принимать аспирин.

Шоу-бизнес Звезда 1980-х Женя Герасимова изменилась до неузнаваемости Звезда 1980-х Женя Герасимова давно переехала на ПМЖ в Австралию и прекратила выступать.

Кино Собчак с Петровым обсудили эротические сцены в фильме «Текст» Российская телеведущая Ксения Собчак призналась, что восхищена эротическими сценами в фильме «Текст» режиссера Клима Шипенко, в котором Александр Петров исполнил главную роль.

Наука В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон» Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».

Происшествия В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.

Общество Мария Бутина прилетела в Москву Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.

Фигурное катание Фигуристка Трусова выиграла Гран-при Skate Canada Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Грaн-при Skate Canada.

Гаджеты Lenovo представила внешний аккумулятор Thinkplus на 14 000 мАч Компания Lenovo презентовала миру новый сверхмощный внешний аккумулятор на 14000 мАч.

Футбол Шварценеггер предложил называть Роналду терминатором Известный актер Арнольд Шварценеггер предложил называть форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду терминатором.

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13:36 по местному времени (12:36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.

Общество Суд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР В Кривом Роге суд признал виновным жителя Украины и назначил ему наказание в виде испытательного срока на один год за ношение футболки с гербом СССР.

Авто В Сети показали, как «Нива» ускоряется до сотни за 2 секунды Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.

Футбол «Шахтер» Донецк — «Александрия»: кто остановит «кротов»? Представляем прогноз на поединок чемпионата Украины, в котором 27 октября 2019 года донецкий «Шахтер» принимает «Александрию».

Шоу-бизнес На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.

Футбол Локомотив — Спартак 0:3 Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил предупреждение в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Политика Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.

Происшествия В Португалии по вине врача родился ребенок без лица У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.