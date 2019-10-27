Общество

РИА НовостиРИА НовостиШнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу. Лидер "Ленинграда" участвовал в диктанте впервые.
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Шнуров попытался списать географический диктант у Шойгу

РБК11:20

Шнуров рассказал о попытке списать диктант у Шойгу

RT на русском11:09

Шойгу и Иванов пишут Географический диктант на главной площадке акции в МГУ

ТАСС05:52

Шнур пытался списать «Географический диктант» у Шойгу

Российская газета08:50

Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

РИА Новости08:46

Ударили диктантом по топографической безграмотности

Комсомольская правда07:43

Шойгу со Шнуровым вспомнили молодость и написали диктант

Московский Комсомолец10:24
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Политика

Трамп намерен выйти из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
Армия и оружие

Дональд Трамп подтвердил смерть лидера «Исламского государства»

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади был убит в Сирии во время спецоперации, которую проводили американские военные.
Новая газета 10:29
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек»

Газета.Ru вчера в 12:20
Политика

Сенцов заявил о стыде из-за слов Зеленского добровольцу в Донбассе

РБК 07:53
Происшествия

ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК 07:23
Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России

Газета.Ru 09:02
Политика

Губернатор Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда, который в своем докладе описал старший научный сотрудника Джеймстаунского фонда Ричард Хукер.
Газета.Ru 06:58
Армия и оружие

Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию

В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
РБК 04:40
Общество

В Барселоне вновь начались беспорядки

В Барселоне произошли новые столкновения между участниками акции протеста, выступающими за независимость Каталонии и сотрудниками правоохранительных органов.
Экономика сегодня вчера в 16:16
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин

Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» рассказал, кому запрещено принимать аспирин.
VistaNews вчера в 04:59
Шоу-бизнес

Звезда 1980-х Женя Герасимова изменилась до неузнаваемости

Звезда 1980-х Женя Герасимова давно переехала на ПМЖ в Австралию и прекратила выступать.
Дни24 07:21
Кино

Собчак с Петровым обсудили эротические сцены в фильме «Текст»

Российская телеведущая Ксения Собчак призналась, что восхищена эротическими сценами в фильме «Текст» режиссера Клима Шипенко, в котором Александр Петров исполнил главную роль.
Культуромания 02:53
Наука

В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»

Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Lenta.ru 23 октября в 17:16
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Российская газета 04:58
Футбол

Вратаря «Ганновера» удалили с поля за случайный удар соперника

REGNUM 08:12
Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском вчера в 04:36
Фигурное катание

Фигуристка Трусова выиграла Гран-при Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Грaн-при Skate Canada.
Национальная служба новостей 04:42
Гаджеты

Lenovo представила внешний аккумулятор Thinkplus на 14 000 мАч

Компания Lenovo презентовала миру новый сверхмощный внешний аккумулятор на 14000 мАч.
Актуальные Новости 08:08
Футбол

Шварценеггер предложил называть Роналду терминатором

Известный актер Арнольд Шварценеггер предложил называть форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду терминатором.
ProstoProSport вчера в 10:23
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13:36 по местному времени (12:36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости вчера в 15:52
Политика

Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ

RT на русском 04:04
Общество

Суд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР

В Кривом Роге суд признал виновным жителя Украины и назначил ему наказание в виде испытательного срока на один год за ношение футболки с гербом СССР.
RT на русском 06:41
Авто

В Сети показали, как «Нива» ускоряется до сотни за 2 секунды

Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня вчера в 06:53
Футбол

«Шахтер» Донецк — «Александрия»: кто остановит «кротов»?

Представляем прогноз на поединок чемпионата Украины, в котором 27 октября 2019 года донецкий «Шахтер» принимает «Александрию».
Все про Спорт ру вчера в 15:25
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор вчера в 07:54
Футбол

Локомотив — Спартак 0:3

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил предупреждение в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Soccer.ru 10:20
Политика

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43
Происшествия

В Португалии по вине врача родился ребенок без лица

У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Росбалт 25 октября в 21:31
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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