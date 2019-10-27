Общество

РИА НовостиРИА НовостиШнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу. Лидер "Ленинграда" участвовал в диктанте впервые.
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Шнуров попытался списать географический диктант у Шойгу

РБК11:20

Шнуров рассказал о попытке списать диктант у Шойгу

RT на русском11:09

Ударили диктантом по топографической безграмотности

Комсомольская правда07:43

Шнур пытался списать «Географический диктант» у Шойгу

Российская газета08:50

Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

РИА Новости08:46

Шойгу со Шнуровым вспомнили молодость и написали диктант

Московский Комсомолец10:24

Шойгу и Иванов пишут Географический диктант на главной площадке акции в МГУ

ТАСС05:52
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Армия и оружие

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Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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