Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу. Лидер "Ленинграда" участвовал в диктанте впервые.

Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

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