Группировка «Ленинград» дала свой последний концерт в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге. Известный российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности.

с чего всё началось

В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.

Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»

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