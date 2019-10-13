Музыка
Газета.RuШнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
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с чего всё началось
Группировка «Ленинград» дала свой последний концерт в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге. Известный российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности.Пятый канал00:56
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