Музыка

Газета.RuГазета.RuШнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»

В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
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«Занятий миллион!»: Сергей Шнуров рассказал, чем займется после «Ленинграда»

Группировка «Ленинград» дала свой последний концерт в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге. Известный российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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