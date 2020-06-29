Культура
Lenta.ruШнуров стал генеральным продюсером международного телеканала
Российский музыкант Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI. Об этом в понедельник, 29 июня, рассказал ведущий Гарри Княгницкий, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Лидер группы «Ленинград» и продюсер Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI. Вместе с командой канала он будет работать над главной задачей холдинга — объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт.Телеканал RTVIвчера в 16:02
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Липецкого подростка убило током во время купания
Липецк, 29 июня 2020, 16:04 — REGNUM В Липецке в посёлке Тракторного завода 17-летний студент техникума погиб в своей квартире во время купания от удара током, сообщил портал LipetskMedia.
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Один человек умер и 40 заболели коронавирусом в Кузбассе за сутки
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В первом туре выборов президента Польши Дуда набрал 43,5%
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Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
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Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов проделывает много работы на поле, заявил главный тренер испанского футбольного клуба Оскар Гарсия.
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Сестрам Хачатурян добавили три тома
Коммерсантъ 28 июня в 18:04
Авто
BMW назвала российские цены на эксклюзивные модели 8-Series
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Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
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Тарантас Ньюс вчера в 23:40
Технологии
Новейший российский ионный двигатель может стать проблемой для США
Новейший российский ионный двигатель для космических аппаратов может стать технологическим прорывом, а также большой проблемой для Соединенных Штатов.
Военное дело вчера в 03:51
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Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
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Согласно документу, опубликованному на сайте кабинета министров, в целом на реализацию программы правительство выделило 22,5 млрд рублей.
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Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru вчера в 15:16
Наука
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В результате выяснилось, что около 20% случаев диагностированной болезни Альцгеймера сопровождаются накоплением амилоида TDP-43 и являются отдельной формой деменции.
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На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
РИА Новости вчера в 23:25
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Линда выпустила новый клип на песню «Ты нравишься мне»
Москва, 30 июня 2020, 08:26 — REGNUM Новый клип на песню «Ты нравишься мне» представила певица Линда (Светлана Гейман).
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В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
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Кино
Поклонникам саги «Властелин колец» и «Хоббит» приготовили подарок
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У всего есть цена: быстрое перемещение в Cyberpunk 2077 стало бесплатным, но из игры вырезали метро
В интервью немецкому порталу GameStar дизайнер уровней Cyberpunk 2077 Майлз Тост (Miles Tost) рассказал, как за время разработки изменилась система быстрого перемещения в игре.
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