Лидер группы «Ленинград» и продюсер Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI. Вместе с командой канала он будет работать над главной задачей холдинга — объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт.

с чего всё началось

Российский музыкант Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI. Об этом в понедельник, 29 июня, рассказал ведущий Гарри Княгницкий, передает ТАСС.

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