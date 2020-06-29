Культура
Lenta.ruШнуров стал генеральным продюсером международного телеканала
Российский музыкант Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI. Об этом в понедельник, 29 июня, рассказал ведущий Гарри Княгницкий, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Лидер группы «Ленинград» и продюсер Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI. Вместе с командой канала он будет работать над главной задачей холдинга — объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт.Телеканал RTVI16:02
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Футбол
«Барселона» может уволить Сетьена в случае потери очков с «Атлетико»
«Барселона» может расстаться с главным тренером Энрике Сетьеном в случае неудачных результатов в ближайших матчах чемпионата Испании — с «Атлетико» и «Вильярреалом», утверждает AS.
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В Ленинградской области проверят врачей, отказавших в помощи ребенку
Действия врачей из больницы в Ленобласти, которые отправили мальчика с травмой глаза дожидаться скорую помощь, проверят, сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти.
РИА Новости 13:03
Экономика
ПЭК планирует поглощать логистических операторов
Компания ПЭК планирует инвестировать в приобретение около десяти менее крупных логистических операторов, что, по экспертным оценкам, потребует не менее 1,5 млрд руб. Конкуренты уверены, что на рынке достаточно перспектив для органического роста и подобные инвестиции неэффективны.
Коммерсантъ 18:14
Здоровье
Врач-диетолог Ковальков назвал лучший напиток при высоком сахаре
В своем Instagram врач-диетолог рассказал, что больным диабетом вредны частые перекусы, повышающие уровень сахара в крови.
MedikForum.ru 11:10
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Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости 17:59
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Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме
Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными
Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru вчера в 14:48
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
Происшествия
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
Общество
Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
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Энергетика
Высокая премия станет нормой для нефти Urals
В четверг 26 июня премия российской нефти марки Urals к Dated Brent в Северо-Западной Европе установила новый рекорд в $2.35 за баррель, и аналитики Альфа-банка ожидают, что она останется высокой в ближайшие месяцы.
Profinance.ru 11:09
Политика
Президент Косова покинет пост, если его обвинит Гаагский трибунал
Спецпрокуратура международного суда по преступлениям в Косово предъявила Тачи обвинения в преступлениях против человечности и в военных преступлениях, совершенных в период конфликта в сербском автономном крае в 1998-1999 годах.
Интерфакс 17:06
Экономика
«Яндекс» привлек более $1 млрд в рамках SPO
«Общее количество новых акций класса А, выпущенных в рамках публичного и частного размещения, составляет 21 522 840 акций класса А, а совокупная валовая выручка составляет приблизительно $1,06 млрд, за вычетом скидок и комиссий андеррайтинга, сборов агента по размещению и предполагаемых совокупных расходов на размещение»,— говорится в сообщении (цитата по «Прайму»).
Коммерсантъ 15:00
Кино
Опубликован первый трейлер сериала «Дивный новый мир»
Свободная Пресса вчера в 22:25
Политика
Трамп: разведка США опровергла информацию о сговоре России и талибов
Президент США Дональд Трамп сообщил, что разведка страны признала недостоверной информацию о приписываемом России предложении вознаграждения представителям террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) за нападение на американских военных.
Московский Комсомолец вчера в 22:55
Кино
Вторая часть фильма «Шугалей» выйдет на экраны в сентябре 2020 года
Kinonews.ru 06:45
Транспорт
Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
Газета.Ru 13:36
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, Белоруссия осталась единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке.
Известия вчера в 16:18
Политика
США могут выкупить у Турции системы С-400
Известия 18:07
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
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РИА Новости вчера в 18:20
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19.
Городовой 14:57
Игры
Дешёвую консоль Xbox Series S могут показать в августе
Напомним, приставка может выйти под названием Xbox Series S. Согласно утечкам, производительность её GPU составит около 4 TFLOPS, а слухи приписывают ей цену вдвое ниже, чем у Series X, то есть, ориентировочно, 200-250 долларов. концепт Изначально Xbox Series S компания Microsoft якобы планировала показать в июне, но ситуация в мире повлияла на планы.
iXBT.com 16:52
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
Evo-rus.com 12:18
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru 27 июня в 23:37
Общество
В Москве за сутки скончались 35 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве скончались 35 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщили 29 июня в оперативном штабе.
Известия 17:36
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Lenta.ru 12:56
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати.
Сайт интересных новостей 27 июня в 06:09