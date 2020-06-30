Vademecum подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру

Редакция издания Vademecum, доступ к сайту которого в апреле был заблокирован после публикации на нем статьи об оплате московским больницам лечения пациентов с COVID-19, подала в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру.