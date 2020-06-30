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Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

Российского музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова назначили на должность генерального продюсера RTVI — международного русскоязычного телеканала, вещающего в 53 странах мира. Соответствующее предложение музыканту сделал владелец телеканала Микаель Исраелян.В источнике
Подробнее о событии

Сергей Шнуров на посту генпродюссера канала RTVI собрался объединять русских по всему миру

Комсомольская правда03:24

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

Телеканал RTVIвчера в 16:02

Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

РБК17:37

Шнуров стал генпродюсером телеканала RTVI

Интерфаксвчера в 16:40

Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера телеканала RTVI

ТАССвчера в 16:04

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru02:53

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

Дождьвчера в 15:55
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ВОЗ заявила об устойчивом снижении числа случаев коронавируса в России

По всей России в последнее время наблюдается устойчивое снижение новых выявленных случаев коронавируса, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
ВОЗ заявила об устойчивом снижении числа случаев коронавируса в России
РИА Новости10:54

71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа

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71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа
iReactorвчера в 10:40
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