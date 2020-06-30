Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Смотрите также
Cirque du Soleil заявил о финансовых проблемах из-за коронавируса
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Марго Робби заменит Джонни Деппа в спин-оффе «Пиратов Карибского моря»
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Российского музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова назначили на должность генерального продюсера RTVI — международного русскоязычного телеканала, вещающего в 53 странах мира. Соответствующее предложение музыканту сделал владелец телеканала Микаель Исраелян.В источнике
Подробнее о событии
Сергей Шнуров на посту генпродюссера канала RTVI собрался объединять русских по всему миру
Комсомольская правда03:24