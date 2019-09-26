Общество
ИзвестияШнуров в стихах прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах прокомментировал введение запрета на курение и приготовление шашлыков на балконах квартир. Запись была опубликована на странице музыканта в Instagram. В стихотворении Шнуров отметил, что относится к такой инициативе с полным пренебрежением.
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Футбол
Эмери назначил Джаку новым капитаном «Арсенала»
Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака стал новым капитаном команды, сообщает BBC.
Чемпионат 07:48
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
ТАСС 06:51
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа
Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:41
Интернет
«Яндекс.Дзен» открыл возможность размещать видео
«Яндекс.Дзен» открыл возможность работать с видео, теперь пользователи платформы смогут публиковать видеоролики, а также размещать нативную рекламу в видеоформате.
Известия 08:01
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Происшествия
Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете
Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.
Газета.Ru 04:40
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 25 сентября в 09:46
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России вчера в 22:09
Политика
Лукашенко сделал важное заявление о принадлежности Крыма
Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал важное заявление относительно принадлежности Крыма.
Expert.ru вчера в 08:19
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации
По словам господина Пискарева, комиссия направит материалы расследования в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для привлечения DW к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России «для принятия решения о дальнейшей аккредитации» издания.
Коммерсантъ 07:48
Футбол
Павел Мамаев договаривается о контракте с «Ростовом»
Экс-полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в ближайшее время подпишет контракт с "Ростовом".
Российская газета 08:16
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 06:35
Политика
США расширили санкции против РФ по поставкам авиатоплива в Сирию
Минфин США расширил санкции, призванные предотвратить доставку авиационного топлива российским военным в Сирии.
ИжевскИнфо.РУ 01:11
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Авто
Suzuki выпустит дешевый паркетник
Компания Maruti Suzuki рассекретила свою очередную новинку. Ей стал компактный кроссовер S-Presso.
АвтоВзгляд вчера в 08:45
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Финансы
ЦБ выступил против подхода Минфина к инвестициям из ФНБ внутри России
Первый вице-премьер Антон Силуанов накануне объявил о планах инвестирования внутри страны 15–20% средств ФНБ, превышающих 7% ВВП.
РБК 08:29
Происшествия
Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе
Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.
Интерфакс 02:36
Общество
МЧС объяснило запрет курения на балконах
Неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов, говорится в сообщении МЧС с пояснениями к изменившимся правилам противопожарного режима, поступившем в РБК.
РБК вчера в 17:21
Общество
Жест «ОК» признан символом расизма
Одна из ведущих правозащитных организаций США - Антидиффамационная лига - внесла традиционный американский жест «ОК» в свою базу данных «символов ненависти».
Ридус 04:24
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.
РИА Новости 01:11
Политика
В Киеве заявили, что не будут восстанавливать авиасообщение с Россией
По мнению Криклия, с учетом политики, которую Россия ведет в отношении Украины, "о прямом авиасообщении с [Россией] нельзя говорить вообще".
ТАСС 08:09
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»
Газета.Ru вчера в 04:02
Авто
Стартовало производство новых автобусов для Подмосковья
26 сентября компания ГАЗ запустила серийное производство универсальных автобусов на базе ЛиАЗ (Ликинского автобусного завода).
МонаВиста 08:15
Спорт
Каширина завоевала серебро чемпионата мира по тяжелой атлетике
Россиянка Татьяна Каширина завоевала серебро на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде в весовой категории свыше 87 кг.
РИА Новости 04:27
Происшествия
МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском
Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 06:21