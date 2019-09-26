Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах прокомментировал введение запрета на курение и приготовление шашлыков на балконах квартир. Запись была опубликована на странице музыканта в Instagram. В стихотворении Шнуров отметил, что относится к такой инициативе с полным пренебрежением.

Шнуров в стихах прокомментировал запрет курения на балконах

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