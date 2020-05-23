Коронавирус
Газета.RuШнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»
В ответ на заявление продюсера Иосифа Пригожина об артистах, которые "практически бедствуют" из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, и его просьбы к правительству помочь культурным деятелям музыкант и член Общественного совета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров опубликовал сатирическое стихотворение в Instagram, где выразил сомнения в тяжелом положении звезд.
Читать в источнике
Оценить94
Из ботвы готовим каши? Бересту уже едим? Сиротинушки вы наши, исхудал совсем поди? Правду не замажешь ложью, ведь артист попал в беду! Так поможем, люди божьи, кто чем может на еду.
с чего всё началось
Шнуров в шутку поинтересовался, не начал ли продюсер питаться кашей из ботвы, и посвятил «бедствующему» Пригожину стихотворение, которое опубликовал на своей странице в Instagram.Профиль11:33
Подробнее о событии
Показать все источники
«Исхудал совсем поди?»: Шнуров поиздевался над Пригожиным из-за «бедствующих артистов»
Московский Комсомолец08:44
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:51, Ашберн
Здоровье
Повышающая риск смерти от коронавируса названа болезнь
Повышающая риск смерти от опасной инфекции коронавируса названа болезнь.
Evo-rus.com 13:34
Общество
Убийство назвали в Раде причиной гибели нардепа
Версия о самоубийстве народного депутата Верховной рады из группы «Доверие» Валерия Давиденко выглядит неправдоподобной.
News.ru 19:29
Футбол
Экс-футболист харьковского «Металлиста» покончил с собой
Бывший футболист харьковского "Металлиста" сербский форвард Милян Мрдакович покончил с собой, сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Войводина".
РИА Новости 13:17
Здоровье
Академик РАН назвал условие для неуязвимости россиян к коронавирусу
Неуязвимость населения к коронавирусной инфекции появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 19:30
Авто
Новый пикап Ford Ranger станет гибридом
Пикап Ford Ranger знают и любят на многих региональных рынках: Европе, Северной Америке, Австралии и других странах.
CarsWeek.ru вчера в 05:57
Армия и оружие
Минобороны РФ представило кадры полета Ту-142М3 над Тихим океаном
Самолеты преодолели более девяти тысяч километров, продолжительность полета составила 12 часов, сообщили в Минобороны РФ.
Экономика сегодня 05:24
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса
Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью.
Известия вчера в 21:49
Общество
В Подмосковье отменяют режим электронных пропусков
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу, 22 мая, объявил об отмене действия в регионе пропускного режима, введенного на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 15:48
Наука
В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, имеет только 50% шансов на успех, заявил газете Telegraph глава проекта в Оксфорде профессор Адриан Хилл.
РИА Новости 19:43
Армия и оружие
ВМС США испытали лазер против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
Происшествия
Установлена личность захватчика банка в Москве
Правоохранители установили личность мужчины, захватившего отделение банка в центре Москвы, сообщает ТАСС.
РИАМО 10:46
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения в Ливии российского ЗРПК Панцирь
Переданные из Саудовской Аравии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь С1" в Ливии уничтожаются турецкими и протурецкими вооруженными силами противников Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
МонаВиста вчера в 11:56
Энергетика
Украина резко снизила цены на газ для населения
Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 13:55
Гаджеты
Начались продажи видеокарт Matrox D-Series D1480 для видеостен
Компания Matrox сообщила о начале продаж видеокарт D-Series D1480, специально созданных для видеостен.
iXBT.com 12:50
Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском 17:30
Финансы
Спекулянты «перевернулись» и теперь делают ставку на рост курса доллара
Нетто-короткая позиция по канадскому доллару продемонстрировала рост пятую неделю подряд и достигла 35 056 контрактов.
Profinance.ru вчера в 17:29
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Общество
Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини
Жители Самары организовали флешмоб #поракупальников в защиту тульской медсестры, которая надела защитный костюм поверх бикини.
Известия 19:39
Кино
Российская сеть кинотеатров запускает онлайн-фестиваль «Большой экран»
Москва, 22 мая 2020, 09:59 — REGNUM Новый онлайн-фестиваль российского кино «Большой экран» объявили российская сеть кинотеатров «Мираж Синема» и продюсерский центр Potential.
REGNUM вчера в 02:59
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости 09:35
Политика
Путин запретил избираться с судимостью за преступления средней тяжести
Лица, осужденные за некоторые виды преступлений средней степени тяжести, временно не смогут баллотироваться на выборах.
РБК 09:52
Авто
Great Wall отчиталась о росте продаж автомобилей Haval
Great Wall отчиталась о росте продаж автомобилей Haval на 42%, когда было продано 57 098 кроссоверов марки.
Tvoe-avto.com 03:40
Гаджеты
Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона
Astera вчера в 04:07
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge 83 с расширенными возможностями синхронизации
Microsoft начала распространять фирменный браузер Edge на основе стабильной версии Chromium 83.
3DNews вчера в 09:57
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Ведомости вчера в 05:14
Культура
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru вчера в 21:43
Экономика
Богатейшие люди стали еще богаче
Богатейшие люди планеты стали еще богаче — суммарное состояние 25 самых состоятельных человек за два месяца увеличилось на 255 миллиардов долларов.
Lenta.ru 11:35
Политика
Пушков раскрыл подоплеку разговора Порошенко с Байденом
Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на расшифровку разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Взгляд.ру 11:48