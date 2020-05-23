с чего всё началось

Из ботвы готовим каши? Бересту уже едим? Сиротинушки вы наши, исхудал совсем поди? Правду не замажешь ложью, ведь артист попал в беду! Так поможем, люди божьи, кто чем может на еду.

В ответ на заявление продюсера Иосифа Пригожина об артистах, которые "практически бедствуют" из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, и его просьбы к правительству помочь культурным деятелям музыкант и член Общественного совета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров опубликовал сатирическое стихотворение в Instagram, где выразил сомнения в тяжелом положении звезд.

Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»

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Здоровье Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью. 774

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Кино Российская сеть кинотеатров запускает онлайн-фестиваль «Большой экран» Москва, 22 мая 2020, 09:59 — REGNUM Новый онлайн-фестиваль российского кино «Большой экран» объявили российская сеть кинотеатров «Мираж Синема» и продюсерский центр Potential.

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Экономика Богатейшие люди стали еще богаче Богатейшие люди планеты стали еще богаче — суммарное состояние 25 самых состоятельных человек за два месяца увеличилось на 255 миллиардов долларов. 48