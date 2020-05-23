с чего всё началось

В ответ на заявление продюсера Иосифа Пригожина об артистах, которые "практически бедствуют" из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, и его просьбы к правительству помочь культурным деятелям музыкант и член Общественного совета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров опубликовал сатирическое стихотворение в Instagram, где выразил сомнения в тяжелом положении звезд.

Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»

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Общество Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии Москва, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая. 150

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