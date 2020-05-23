Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить, — отметил Пригожин. Отсутствие зрителей, по словам собеседника издания, — это отсутствие доходов.

с чего всё началось

Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии. Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать.

Армия и оружие Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2 Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники. 626

Биатлон Уроженец Вологодчины лыжник Денис Спицов думает о пробах в биатлоне Уроженец Вожегодского района, российский лыжник Денис Спицов признался, что у него иногда возникают мысли попробовать себя в биатлоне.

Общество Испания с июля начнет принимать иностранных туристов Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства страны Педро Санчес. 3

Политика Рябков считает бесперспективным новый договор по открытому небу Новый документ на замену Договора по открытому небу не нужен и не имеет перспектив, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Шоу-бизнес Жена Погребняка рассказала о заболевших пневмонией членах семьи Жена футболиста Павла Погребняка Мария рассказала в Instagram о заболевших пневмонией членах семьи.

Общество В Московской области перестал действовать пропускной режим Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву. 2,1K

Общество Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке. 9

Энергетика Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу. 44

Политика Помощник Трампа заявил, что США готовы работать над новым ДСНВ Соединенные Штаты видят большой потенциал во взаимодействии с Россией и готовы работать над новым взаимовыгодным Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также как новый ДСНВ и СНВ-3). 2

Здоровье Во Владимирской области незаконно открылись торговые центры В ходе проведенного мониторинга установлены нарушения на территории торговых центров ТЦ Район, ТЦ Алмаз, ТЦ Акварель, ТЦ Терминал, которые могут возобновить работу только при достижении показателей на III этапе снятия ограничений, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области. 11

Игры Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра. 26

Происшествия Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову. 444

Происшествия В Астрахани произошла вспышка коронавируса в интернате для престарелых Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление администрации губернатора региона, более 40 жильцов и сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов были госпитализированы с коронавирусной инфекцией. 18

Здоровье Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.

Общество В Китае впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом В материковом Китае впервые с начала эпидемии коронавируса не выявили ни одного нового случая заражения этой инфекцией, также не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. 13

Происшествия Офис Медведчука в Киеве атаковали радикалы В Киеве радикалы атаковали офис главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука. 52

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 99