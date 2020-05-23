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РИА НовостиШнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии. Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать.
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«Проедают, что скопили»: Пригожин рассказал о «чудовищных» последствиях пандемии для российских артистов
Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить, — отметил Пригожин. Отсутствие зрителей, по словам собеседника издания, — это отсутствие доходов.Вечерняя Москвавчера в 06:18
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