Шоу-бизнес
РИА НовостиШнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии. Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать.
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Общество
NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
Армия и оружие
В ДНР сообщили о подавлении огневых точек украинской армии
Подразделения Донецкой Народной Республики подавили огневые точки украинских силовиков, которые утром открыли огонь из миномётов по селу Верхнеторецкое.
Life.ru 22 мая в 07:42
Политика
Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе.
РИА Новости 06:05
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Волгоградская правда 07:26
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
Здоровье
На предприятии в Малмыжском районе произошла вспышка коронавируса
Предприятию рекомендовано срочно перейти на вахтовый метод работы.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 04:48
Здоровье
73 новых случая заражения коронавирусом выявили в Белгородской области
14-м пациентом, скончавшимся в Белгородской области после заражения коронавирусом, стала заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ.
БелПресса вчера в 06:42
Общество
В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
Политика
В центре Киева проходит митинг против политики Зеленского
РИА Новости 08:02
Политика
Пекин поддержал разбирательство о происхождении коронавируса
Пекин, 24 мая 2020, 11:41 — REGNUM Китай поддерживает международное разбирательство о причинах происхождения коронавируса.
REGNUM 04:41
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
Общество
В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов
"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:55
Музыка
Клип группы Little Big установил новый рекорд на YouTube
На официальном сайте конкурса "Евровидение-2020" сообщается о том, что российская музыкальная группа Little Big установила новый рекорд.
Pravda.Ru 22 мая в 10:59
Армия и оружие
В Ливии погиб предполагаемый российский наемник
В Ливии погиб предполагаемый российский наемник.
Lenta.ru 22 мая в 18:30
Армия и оружие
Аналитики КНР считают, что новый российский двигатель для Су-57 вызовет страх у США
Новый двигатель, известный как Изделие 30, которым будут оснащаться российские истребители Су-57 в 2023-2025 годах, вызовет страх у американских пилотов, считают военные аналитики из Китая.
Политическая Экспертиза вчера в 10:29
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
Российская газета 05:42
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, как толковать статистику по коронавирусу
Реальная статистика выявленных заражений в России на самом деле меньше официальных цифр, считает глава Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников.
Российская газета вчера в 15:08
Общество
Ограничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru 07:30
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Общество
В Подмосковье отменят электронные пропуска
Власти Подмосковья решили отменить с 23 мая систему электронных пропусков.
Суть событий 22 мая в 12:25
Происшествия
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
РИА Новости вчера в 07:10
Гаджеты
Xiaomi запускает звуковую панель Redmi TV Soundbar 26 мая
Xiaomi запускает на рынок усовершенствованную звуковую панель, получившую название Redmi TV Soundbar, 26 мая.
Дни24 06:27
Общество
В Свердловской области ожидаются сильные ливни, грозы и град
Как указано на сайте Уральского гидрометцентра, днем 25 мая и ночью 26 мая местами в Свердловской, Курганской областях и Пермском крае ожидаются грозы, крупный град, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:57
Шоу-бизнес
Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж
Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
Дни24 01:53
Игры
Разработчики раскрыли феномен успеха игры «Ведьмак-3»
Разработчики из компании CD Projekt Red рассказали, в чем заключается секрет успеха игры «Ведьмак-3», с момента выхода которой прошло 5 лет.
iReactor 03:55
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34