Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиШнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии. Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать.
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«Голодающая» Валерия объяснила, куда уходят все ее деньги

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Шнуров высмеял объяснения Пригожина по поводу слов о положении артистов

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Шнуров сочинил новый стих о Пригожине после его оправданий

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Пригожин поспорил со Шнуровым о «чудовищном положении» артистов

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«Делегат артистов цирка»: Шнуров ответил Пригожину после реакции Валерии

News.ru07:28
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Общество

NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США

Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
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Армия и оружие

В ДНР сообщили о подавлении огневых точек украинской армии

Подразделения Донецкой Народной Республики подавили огневые точки украинских силовиков, которые утром открыли огонь из миномётов по селу Верхнеторецкое.
Life.ru 22 мая в 07:42
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Политика

Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе.
РИА Новости 06:05
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Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Волгоградская правда 07:26
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Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
1,5K
Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
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Здоровье

На предприятии в Малмыжском районе произошла вспышка коронавируса

Предприятию рекомендовано срочно перейти на вахтовый метод работы.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 04:48
Здоровье

73 новых случая заражения коронавирусом выявили в Белгородской области

14-м пациентом, скончавшимся в Белгородской области после заражения коронавирусом, стала заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ.
БелПресса вчера в 06:42
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Общество

В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
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Политика

В центре Киева проходит митинг против политики Зеленского

РИА Новости 08:02
Политика

Пекин поддержал разбирательство о происхождении коронавируса

Пекин, 24 мая 2020, 11:41 — REGNUM Китай поддерживает международное разбирательство о причинах происхождения коронавируса.
REGNUM 04:41
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Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
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Общество

В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов

"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:55
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Музыка

Клип группы Little Big установил новый рекорд на YouTube

На официальном сайте конкурса "Евровидение-2020" сообщается о том, что российская музыкальная группа Little Big установила новый рекорд.
Pravda.Ru 22 мая в 10:59
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Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
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Армия и оружие

В Ливии погиб предполагаемый российский наемник

В Ливии погиб предполагаемый российский наемник.
Lenta.ru 22 мая в 18:30
3
Путешествия

Туристический сезон в Турции могут продлить для россиян

iReactor 01:56
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Армия и оружие

Аналитики КНР считают, что новый российский двигатель для Су-57 вызовет страх у США

Новый двигатель, известный как Изделие 30, которым будут оснащаться российские истребители Су-57 в 2023-2025 годах, вызовет страх у американских пилотов, считают военные аналитики из Китая.
Политическая Экспертиза вчера в 10:29
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Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

Российская газета 05:42
87
Здоровье

Доктор Мясников объяснил, как толковать статистику по коронавирусу

Реальная статистика выявленных заражений в России на самом деле меньше официальных цифр, считает глава Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников.
Российская газета вчера в 15:08
685
Общество

Ограничения в Челябинской области решили смягчить

В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru 07:30
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Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
7,8K
Общество

В Подмосковье отменят электронные пропуска

Власти Подмосковья решили отменить с 23 мая систему электронных пропусков.
Суть событий 22 мая в 12:25
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Происшествия

В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы

РИА Новости вчера в 07:10
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Гаджеты

Xiaomi запускает звуковую панель Redmi TV Soundbar 26 мая

Xiaomi запускает на рынок усовершенствованную звуковую панель, получившую название Redmi TV Soundbar, 26 мая.
Дни24 06:27
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Общество

В Свердловской области ожидаются сильные ливни, грозы и град

Как указано на сайте Уральского гидрометцентра, днем 25 мая и ночью 26 мая местами в Свердловской, Курганской областях и Пермском крае ожидаются грозы, крупный град, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:57
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Шоу-бизнес

Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж

Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
Дни24 01:53
Игры

Разработчики раскрыли феномен успеха игры «Ведьмак-3»

Разработчики из компании CD Projekt Red рассказали, в чем заключается секрет успеха игры «Ведьмак-3», с момента выхода которой прошло 5 лет.
iReactor 03:55
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Армия и оружие

Названа потенциальная причина падения американского истребителя F-35

Ferra 05:11
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Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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Иосиф Пригожин
Российский музыкальный продюсер
Российский музыкальный продюсер, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Создатель лейблов NOX Music, ОРТ-рекордз, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ. Генеральный директор телеканала «Авто Плюс».
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