с чего всё началось

Из ботвы готовим каши? Бересту уже едим? Сиротинушки вы наши, исхудал совсем поди? Правду не замажешь ложью, ведь артист попал в беду! Так поможем, люди божьи, кто чем может на еду.

Музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы продюсера Иосифа Пригожина на «тяжелое» положение артистов из-за отмененных на время пандемии концертов и упавших доходов.

Происшествия Задержан захватчик отделения Альфа-Банка в центре Москвы Ранее стало известно, что в здание Альфа-Банка на Земляном валу вошел мужчина в форме курьера одной из сетевых компаний по доставке еды и заявил, что он заминирован.

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Армия и оружие 75 лет назад Черчилль хотел напасть на СССР Как появилась идея операции "Немыслимое" 22 мая 1945 года по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля был подготовлен наступательный план в рамках операции под кодовым названием "Немыслимое". 16

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Общество В Госдуме оценили перспективы снижения пенсионного возраста Перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, поскольку его повышение дало возможность государству экономить значительные средства. 1,2K

Футбол У футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания, — рассказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский. 43

Происшествия В Казани собака загрызла хозяйку В Казани собака сорвалась с привязи во дворе частного дома и загрызла 71-летнюю хозяйку, сообщает на следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Татарстану, ссылаясь на предварительные данные. 5

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Энергетика Путин поручил проработать тарифы РЖД на транспортировку нефти Москва, 23 мая 2020, 12:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об установке специальных тарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти на срок действия соглашения ОПЕК +. 18

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 986