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Взгляд.руШнуров высмеял жалобы Пригожина
Музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы продюсера Иосифа Пригожина на «тяжелое» положение артистов из-за отмененных на время пандемии концертов и упавших доходов.
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Из ботвы готовим каши? Бересту уже едим? Сиротинушки вы наши, исхудал совсем поди? Правду не замажешь ложью, ведь артист попал в беду! Так поможем, люди божьи, кто чем может на еду.
с чего всё началось
Шнуров в шутку поинтересовался, не начал ли продюсер питаться кашей из ботвы, и посвятил «бедствующему» Пригожину стихотворение, которое опубликовал на своей странице в Instagram.Профиль11:33
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«Исхудал совсем поди?»: Шнуров поиздевался над Пригожиным из-за «бедствующих артистов»
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