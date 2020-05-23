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Взгляд.руВзгляд.руШнуров высмеял жалобы Пригожина

Музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы продюсера Иосифа Пригожина на «тяжелое» положение артистов из-за отмененных на время пандемии концертов и упавших доходов.
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Сергей Шнуров
Из ботвы готовим каши? Бересту уже едим? Сиротинушки вы наши, исхудал совсем поди? Правду не замажешь ложью, ведь артист попал в беду! Так поможем, люди божьи, кто чем может на еду.
— Сергей ШнуровВзгляд.ру 12:15
с чего всё началось
Шнуров в шутку поинтересовался, не начал ли продюсер питаться кашей из ботвы, и посвятил «бедствующему» Пригожину стихотворение, которое опубликовал на своей странице в Instagram
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