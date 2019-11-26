с чего всё началось

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что российское общество стало слишком агрессивным из-за того, что его энергия не выплескивается в созидательный труд.

Футбол Сборную России не отстранят от Евро-2020 Накануне комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в мировых спортивных состязаниях на четыре года.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Армия и оружие Радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю В ходе предыдущего массированного обмена ударами между палестинскими радикалами в секторе Газа и израильскими военными за двое суток с 12 по 14 ноября по Израилю было выпущено не менее 450 ракет, большинство из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Происшествия Flydubai прокомментировала отчет о катастрофе Boeing в Ростове-на-Дону Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.

Происшествия В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Футбол Галатасарай — Брюгге 1:1 «Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Политика Контрразведка Чехии обвинила Россию в агрессивном шпионаже Среди всех разведслужб, ведущих деятельность на территории Чехии, самую агрессивную и активную работу осуществляют Россия и Китай.

Здоровье Врачи медицинского десанта осмотрели в Холмске более 2000 пациентов Врачи вели приём в первой городской поликлинике с 18 ноября и за это время уже успели осмотреть более 2000 пациентов, нуждавшихся в квалифицированной помощи узких специалистов.

Происшествия Шок: В спорткомлекс «Модун» ворвался вооруженный ножом мужчина Сегодня с утра произошел инцидент в СК Модун. В помещение ворвался мужчина, вооруженный ножом. В это время там шли занятия детских секций.

Общество Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом» Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.

Здоровье За бананами, которые ввозят в Амурскую область, установят контроль В ведомсте напоминают о необходимости немедленного уведомления специалистов о прибытии подкарантинной продукции в Амурскую область для осуществления ее фитосанитарного контроля, а при выявления признаков заражения карантинным объектом сообщить о них.

Общество Владивосток официально стал столицей Приморья В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.

Общество США лишили Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX Федеральное агентство гражданской авиации США лишило авиационную компанию Boeing права на выдачу сертификатов летной годности на самолеты 737 МАХ, передает Интерфакс.

Общество В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.

Политика Трамп: импичмент только поможет мне выиграть выборы Президент США Дональд Трамп заявил, что инициированное демократами расследование по импичменту только поможет ему одержать победу на президентских выборах 2020 года.

Политика Трамп помиловал индеек и пошутил про импичмент Президент США Дональд Трамп во время традиционной церемонии, связанной с Днем благодарения, помиловал двух индеек по имени Хлеб и Масло.