Общество

Интермонитор.руИнтермонитор.руШнурова и Noize MC оштрафовали за мат на баттле

Noize MC и группа Ленинград устроили поединок на «ЦСКА-арене» в Москве. Он проводился до четырех побед. В ходе баттла, например, надо было допеть песню соперника, в собственной узнаваемой манере.
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Noize MC сообщил о штрафе за мат во время баттла со Шнуровым

РБК05:53

Noize MC оштрафовали за поэтический баттл со Шнуровым

РИА Новости02:21

Полиция оштрафовала Noize MC за мат на сцене во время баттла со Шнуровым

Пятый каналвчера в 17:00

Полицейские оштрафовали Noize MC за поэтическую дуэль со Шнуровым

URA.Ruвчера в 19:25

Noize MC проиграл Шнуру дуэль за звание благороднейшего поэта современности

Life.ruвчера в 18:36

Noize MC получил штраф за матерный баттл со Шнуровым

РЕН ТВвчера в 20:30

Благороднейшие поэты России. Шнурова и Noize MC оштрафовали за мат в литературном поединке

Секрет фирмывчера в 16:33
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