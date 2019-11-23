Noize MC и группа Ленинград устроили поединок на «ЦСКА-арене» в Москве. Он проводился до четырех побед. В ходе баттла, например, надо было допеть песню соперника, в собственной узнаваемой манере.

Шнурова и Noize MC оштрафовали за мат на баттле

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