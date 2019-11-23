Общество

Интермонитор.руИнтермонитор.руШнурова и Noize MC оштрафовали за мат на баттле

Noize MC и группа Ленинград устроили поединок на «ЦСКА-арене» в Москве. Он проводился до четырех побед. В ходе баттла, например, надо было допеть песню соперника, в собственной узнаваемой манере.
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Noize MC сообщил о штрафе за мат во время баттла со Шнуровым

РБК05:53

Noize MC оштрафовали за поэтический баттл со Шнуровым

РИА Новости02:21

Noize MC проиграл Шнуру дуэль за звание благороднейшего поэта современности

Life.ruвчера в 18:36

Полицейские оштрафовали Noize MC за поэтическую дуэль со Шнуровым

URA.Ruвчера в 19:25

Noize MC получил штраф за матерный баттл со Шнуровым

РЕН ТВвчера в 20:30

Полиция оштрафовала Noize MC за мат на сцене во время баттла со Шнуровым

Пятый каналвчера в 17:00

Благороднейшие поэты России. Шнурова и Noize MC оштрафовали за мат в литературном поединке

Секрет фирмывчера в 16:33
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Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Экономика

В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
Российская газета 00:00
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Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает неуместной критику в адрес Софии Ротару, поскольку выступления артистов могут стать началом нормализации отношений между Россией и Украиной.
Вести.Ru 06:14
Хоккей

«Ак Барс» по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 09:27
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Детский омбудсмен Украины попал в ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию в Киевской области.
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Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
RT на русском 00:50
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Происшествия

В перестрелке в Сухуме погибли два человека

РИА Новости 22 ноября в 09:18
Шоу-бизнес

Южнокорейская звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет

Звезда K-pop Гу Хара из Южной Кореи умерла в 28 лет, артистку нашли мертвой в ее доме. Об этом сегодня, 24 ноября сообщило издание Newsweek.
iReactor 11:03
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Бордо» в матче Лиги 1

«Монако» потерпел поражение от «Бордо» в матче 14-го тура французской Лиги 1.
RT на русском 11:09
Политика

Временный президент Боливии Аньес подписала закон о всеобщих выборах

Временный президент Боливии Жанин Аньес подписала закон о всеобщих выборах, принятый накануне обеими палатами парламента страны, который отменяет итоги октябрьских выборов и устанавливает порядок и сроки проведения новых.
РИА Новости 11:18
Экономика

Британцы купили около половины акций «Детского мира» из бумаг при SPO

Инвесторы из Великобритании купили около половины акций «Детского мира», размещенных в ходе SPO, рассказал Дмитрий Болясников, соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала», который выступил одним из организаторов сделки.
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Шоу-бизнес

Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте

Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Kleo.ru 06:38
Политика

Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service 22 ноября в 12:58
Происшествия

На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

РИА Новости 05:29
Футбол

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Газета.Ru 10:31
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
РБК вчера в 17:57
Культура

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
RT на русском 09:52
Футбол

Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»

Пресс-служба "Шахтера" опубликовала заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".
Soccer.ru 10:17
Хоккей

«Автомобилист» обыграл ЦСКА 2:1

ХК «Автомобилист» обыграл ЦСКА в матче КХЛ со счетом 2:1. Команда Андрея Мартемьянова поднялась с восьмой на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Коммерсантъ Екатеринбург 09:55
Армия и оружие

Украинские националисты в Донбассе захватили в заложники офицера ВСУ

Украинские националисты захватили офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью обменять его на пытавшегося устроить провокацию в Золотом представителя львовского филиала «Украинской добровольческой армии» (УДА).
ФАН 06:24
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС вчера в 17:38
Общество

Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем

Умерший от сердечного приступа после экстренной посадки пилот российского лайнера мог скрывать проблемы со здоровьем и обманывать врачей на осмотрах, чтобы сохранить работу.
Lenta.ru 07:58
Музыка

Светлана Лобода снялась в «русском» клипе Тилля Линдеманна

Российская и украинская певица Светлана Лобода снялась в клипе Тилля Линдемана Frau & Mann, который снимали в Санкт-Петербурге.
Новая Кубань 08:55
Общество

Врач рассказала, что нельзя есть на завтрак

РИА Новости 09:20
Политика

Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США

Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
РИА Новости 10:22
Политика

Путин рассказал об опасности словоблудов для России

Президент России Владимир Путин прибывший на заседание партии "Единая Россия", призвал ее, а также сторонников объединения как можно серьезнее отнестись к своим обязанностям и обещаниям.
Московский Комсомолец вчера в 06:52
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва 22 ноября в 06:58
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
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Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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