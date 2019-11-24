Общество
АБНШнурова и Noize MC оштрафовали за мат во время баттла
Полиция оштрафовала рэпера Noize MC и фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова за мат во время совместного баттла. Сотрудники МВД пришли прямо на концерт исполнителей, который состоялся накануне, 23 ноября.
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Благороднейшие поэты России. Шнурова и Noize MC оштрафовали за мат в литературном поединке
Секрет фирмывчера в 16:33
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Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
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Экс-главу Чехова заключили под домашний арест по делу о мошенничестве
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WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге сведений по химической атаке в Сирии
Организация WikiLeaks рассекретила информацию о подлоге ОЗХО данных, касающихся химической атаки в САР.
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Сегодня президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не продавала оружие Украине, однако боеприпасы могли казаться на Донбассе путем реэкспорта.
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На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
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Украинские моряки потеряли личные вещи после инцидента в Керчи
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Эксперт рассказал о саморазрушении экономики Украины
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Глава Минобороны Украины заявил о «ежедневных кибератаках» России
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк на международном форуме по безопасности в Канаде заявил, что Украина «ежедневно» сталкивается с многочисленными кибератаками, большая часть которых якобы исходит от России.
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Российские фанаты вновь нецензурно оскорбляли Дзюбу
Болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы по ходу матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Смоленской области в этом году выявили ВИЧ-инфекцию у 259 человек
Как сообщили в Смоленском центре профилактики и борьбы со СПИД, по итогам 10-ти месяцев текущего года на ВИЧ-инфекцию протестировано 194.222 смолян – 20,6% населения области.
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
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Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
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Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой
В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
Общество
Диетолог назвала худшие продукты для завтрака
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Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist показал на своем сайте видеоролик, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
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