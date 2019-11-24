Полиция оштрафовала рэпера Noize MC и фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова за мат во время совместного баттла. Сотрудники МВД пришли прямо на концерт исполнителей, который состоялся накануне, 23 ноября.

Шнурова и Noize MC оштрафовали за мат во время баттла

Политика Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.

Происшествия Экс-главу Чехова заключили под домашний арест по делу о мошенничестве Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом.

Политика Президент Сербии отверг обвинения в убийстве русских детей Донбасса Сегодня президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не продавала оружие Украине, однако боеприпасы могли казаться на Донбассе путем реэкспорта.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Политика Украинские моряки потеряли личные вещи после инцидента в Керчи На протяжении десяти месяцев за кораблями никто не приглядывал, рассказал в эфире одного из украинских телеканалов адвокат задержанных моряков Николай ПОЛОЗОВ.

Политика Эксперт рассказал о саморазрушении экономики Украины Эксперт Андрей Головачев рассказал о тяжелой экономической ситуации на Украине, напоминающей страдающего от множества недугов больного.

Политика Глава Минобороны Украины заявил о «ежедневных кибератаках» России Украинский министр обороны Андрей Загороднюк на международном форуме по безопасности в Канаде заявил, что Украина «ежедневно» сталкивается с многочисленными кибератаками, большая часть которых якобы исходит от России.

Футбол Российские фанаты вновь нецензурно оскорбляли Дзюбу Болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы по ходу матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).