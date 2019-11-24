Общество

АБНАБНШнурова и Noize MC оштрафовали за мат во время баттла

Полиция оштрафовала рэпера Noize MC и фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова за мат во время совместного баттла. Сотрудники МВД пришли прямо на концерт исполнителей, который состоялся накануне, 23 ноября.
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российский музыкант и актёр. В своих треках музыкант совмещает речитатив с рок-композициями.
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