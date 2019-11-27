Общество

Панорама Ростова-на-ДонуПанорама Ростова-на-ДонуШнурова пригласили в Волгодонск увидеть современных сварщиков

Машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" пригласил музыканта Сергея Шнурова на свое крупнейшее предприятие – завод "Атоммаш", который находится в Волгодонске Ростовской области, для знакомства с лучшими сварщиками страны.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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