Общество
Панорама Ростова-на-ДонуШнурова пригласили в Волгодонск увидеть современных сварщиков
Машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" пригласил музыканта Сергея Шнурова на свое крупнейшее предприятие – завод "Атоммаш", который находится в Волгодонске Ростовской области, для знакомства с лучшими сварщиками страны.
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Министр просвещения Васильева поспорила с Сергеем Шнуровым о «сварщиках, которые станут Илоном Маском»
Комсомольская правдавчера в 12:19
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Политика
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Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Наука
Археологи обнаружили в Якутии мумию щенка возрастом 18 000 лет
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В Мали 13 французских военных погибли при столкновении вертолетов
Политика
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Общество
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Политика
СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
Политика
США заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины
США планируют продолжить оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений.
Гаджеты
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В Сети появился предварительный перечень смартфонов Samsung, операционные системы которых получат апдейты до актуальной Android 10.
Авто
Цены на Skoda Karoq для России назовут 11 декабря
11 декабря чешская компания Skoda объявит цены и комплектации нового небольшого паркетника Skoda Karoq для российского рынка.
Политика
В США призвали признать Крым частью России
Американским политикам следует пересмотреть свое отношение к вопросу Крыма и признать полуостров частью территории России.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Хоккей
За СКА дебютирует 17-летний вратарь
Помимо Аскарова, в составе СКА выйдут на лед еще трое игроков, чей возраст меньше 20 лет.
Общество
Российский снайпер установил новый мировой рекорд
Новый мировой рекорд по дальности ночного выстрела установлен российским снайпером Сергеем Шмаковым. Это произошло 26 ноября 2019 года.
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.
Кино
Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона
Кино
Появился трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»
Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения популярного сериала "Ходячие мертвецы". Ролик появился в сети 25 ноября.
Здоровье
Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу
Напомним, во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова после встречи с Михаилом Каабаком поручила директору НМИЦ включить Каабака и Бабенко в группу трансплантологов центра.
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Петербургский «Зенит» одержал победу над французским «Лионом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
МИД Украины заявил Apple о боли из-за Крыма
Решение американской корпорации Apple признать Крым российским причинило боль Киеву, написал 27 ноября украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.
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Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе
Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
Общество
Дерипаска может лишиться гражданства Кипра
Дерипаска, Столяренко и Бондаренко не получали никаких официальных уведомлений о статусе кипрского гражданства, сообщили их представители.
Наука
Ночные кошмары оказались полезны для здоровья
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