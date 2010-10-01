РПЛ

RT на русскомRT на русскомШнякин подверг критике действия бол-боев на матче «Уфа» — «Спартак»

Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о действиях бол-боев на матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и московским «Спартаком».
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Шнякин подверг критике действия бол-боев на матче «Уфа» — «Спартак»

RT на русском07:50

Шнякин: поведение уфимских боллбоев на игре со «Спартаком» — это печаль

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