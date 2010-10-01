РПЛ
RT на русскомШнякин подверг критике действия бол-боев на матче «Уфа» — «Спартак»
Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о действиях бол-боев на матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и московским «Спартаком».
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Культура
«Иные миры» Никаса Сафронова открылись в Москве
Московский Комсомолец 03:30
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Происшествия
Десять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане
В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольного взрыва фрагмента боеприпаса.
Газета.Ru 08:02
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Культура
Шустер подаст в суд на Коломойского
Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru 06:08
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Происшествия
В Петербурге завели дело после наезда автомобиля на полицейского
Следователи возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на полицейского в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 05:52
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Происшествия
В Азовском море обнаружили пропавший катер
Катер, который пропал в Азовском море, обнаружен, находившиеся на борту люди не пострадали, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Росморречфлота.
ТАСС 01:27
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Здоровье
В России планируют выдавать лекарства бесплатно
Представитель Минздрава РФ Виталий Омельяновский рассказал о предстоящей реформе медицины.
Kazanfirst.ru 04:28
Хоккей
Игрок «Торонто» Мэттьюс сравнил Михеева с Дацюком
Чемпионат 00:22
Культура
В Петербурге открылась крупнейшая панорама о ВОВ
Трехмерная панорама занимает площадь в две тысячи квадратных метров.
Neva.Today 05:18
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Общество
Ирина Шейк стала участницей модного показа от Moschino в Милане
На днях в Милане состоялся модный показ, в котором приняла участие Ирина Шейк. Темой дефиле дома Moschino стали работы Пабло Пикассо.
Дни24 вчера в 12:25
Происшествия
Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке локализован
Пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке локализован.
Российская газета вчера в 20:05
Шоу-бизнес
46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа
Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Гаджеты
Обновленный SSD Samsung с интерфейсом PCIe Gen4 заработает еще лучше
Три нововведения, реализованные в ПО твердотельных накопителей Samsung Electronics с интерфейсом PCIe Gen4, сделают работу устройств еще продуктивнее.
Anonsens вчера в 03:55
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 18 сентября в 10:55
Политика
Украинские пограничники опробуют американскую модель охраны границ
В Госпогранслужбе Украины сообщили, что американские пограничники окажут помощь украинским коллегам по внедрению новой модели охраны границ страны.
RT на русском 05:25
Политика
Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Армия и оружие
Рассекречены архивы ЦРУ о жизни за «железным занавесом»
ЦРУ рассекретило архивы о том, как создавался социалистический лагерь с точки зрения американцев.
Взгляд.ру 08:18
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42