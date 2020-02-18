Армия и оружие

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США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
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Сергей Шойгу
С одной стороны, месторождения нефти, на которой добывается нефть, контролируется Соединенными Штатами. Там идет неприкрытое бесцеремонное разграбление богатств, которые принадлежат Сирии и сирийскому народу. С другой стороны, запрещается подвоз нефти туда.
— Сергей Шойгу, российский военный деятельREGNUM 09:28

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