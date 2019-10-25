Запад ведет масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу отношений России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Запад ведет информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии. С таким заявлением в Москве на заседании коллегии выступил министр обороны России Сергей Шойгу.

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