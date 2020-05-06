Армия и оружие
ИзвестияШойгу анонсировал вывод российских специалистов из Италии
Вывод российских специалистов, помогавших Италии бороться с коронавирусной инфекцией, начнется 7 мая. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу в среду, 6 мая, на селекторном совещании.
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Политика
Путин проведет совещание по выходу из режима ограничений
Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 04 мая в 07:16
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Общество
Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу в России
Закон был принят Федеральным собранием от 17 апреля, а подписан президентом РФ 24 апреля 2020 года.
Обзор газет вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета вчера в 02:31
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась с женихом
Российская актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что около года назад рассталась с женихом — 33-летним танцором и постановщиком Константином Мякиньковым.
News.ru 08:30
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Общество
У министра культуры выявлен коронавирус
У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
Шоу-бизнес
Адель опубликовала первые фото после похудения на 45 килограммов
Певица поделилась первым фото с тех пор, как шокировала всех резким похудением, а ее подруга выложила еще один снимок с праздничной вечеринки: Адель настолько прокачала силу воли, что продолжает сбрасывать вес даже в самоизоляции.
Super.ru 05:38
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Общество
В Самаре снова обрушился индекс самоизоляции
По данным сервиса Яндекса на 14:30 зафиксировано 1,5 балла, индекс характеризуется как «на улице очень много людей».
Терра 06:51
Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год
Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
RT на русском 05:26
Политика
Германия передаст России архивы о советских военнопленных
Германия раскрывает для российских специалистов информацию времен Второй мировой войны Церемония передачи России первой партии оцифрованных архивов о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях пройдет сегодня в Москве.
SM News вчера в 20:31
Армия и оружие
Российские военнослужащие захватили в плен американских наемников
Ряд российских интернет-изданий со ссылкой на неназванные СМИ Венесуэлы опубликовали материал о якобы имевшем место участии российских военнослужащих в захвате американских наемников.
Военное дело 03:56
Политика
Саакашвили подтвердил, что возглавит Национальный совет реформ Украины
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавит украинский Национальный совет реформ.
Коммерсантъ 08:33
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04 мая в 06:41
Здоровье
Врачи предостерегли россиян от самолечения парацетамолом
Врачи настоятельно не рекомендуют использовать его для самолечения.
Peterburg2.ru 06:16
Общество
В Воронежской области вводят масочный режим
В Воронежской области в связи с угрозой распространения коронавируса в ближайшие дни планируется ввести масочный режим.
De Facto 04:40
Общество
Шойгу раскрыл детали празднования Дня Победы в условиях коронавируса
Московский Комсомолец 07:32
Политика
В МИД России назвали демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии
Газета.Ru вчера в 07:57
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
Здоровье
2852 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
По состоянию на 4 мая, в России выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом, из них 10 581 - за последние сутки.
АПН - Нижний Новгород 04 мая в 05:10
Наука
Прототип двигателя на воздушной плазме работает без выхлопов
Команда исследователей из Уханьского университета разработала прототип двигателя, который использует воздушную плазму для движения.
Машины и Механизмы вчера в 16:19
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном
Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
Политика
Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.
Коммерсантъ 07:07
Общество
ФБК может выводить активы за рубеж через частные фирмы сотрудников
Деятельность связанных с ФБК структур вполне может быть расценена как налоговое злоупотребление.
iReactor 05:41
Шоу-бизнес
У актера Петра Красилова диагностировали коронавирус
Общественное телевидение России 08:09