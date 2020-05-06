Вывод российских специалистов, помогавших Италии бороться с коронавирусной инфекцией, начнется 7 мая. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу в среду, 6 мая, на селекторном совещании.

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Экономика Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. 7,6K

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