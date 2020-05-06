Армия и оружие

ИзвестияИзвестияШойгу анонсировал вывод российских специалистов из Италии

Вывод российских специалистов, помогавших Италии бороться с коронавирусной инфекцией, начнется 7 мая. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу в среду, 6 мая, на селекторном совещании.
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Шойгу предложил наградить военных, боровшихся с COVID-19 в Италии

РЕН ТВ08:28

Российские военные начнут возвращаться из Италии 7 мая

Коммерсантъ06:41

Россия начнет 7 мая выводить из Италии помогавших бороться с пандемией военных

ТАСС06:01

Россия начнёт выводить военных специалистов из Италии 7 мая

RT на русском06:28

7 мая Минобороны России начнёт выводить из Италии военных и медиков

Говорит Москва06:12

Минобороны с четверга начнет выводить подразделения РХБЗ из Италии

РИА Новости06:06

Шойгу назвал дату начала вывода российских военных из Италии

News.ru06:30
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Политика

Путин проведет совещание по выходу из режима ограничений

Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 04 мая в 07:16
3,3K
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
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Общество

Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу в России

Закон был принят Федеральным собранием от 17 апреля, а подписан президентом РФ 24 апреля 2020 года.
Обзор газет вчера в 08:22
2K
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета вчера в 02:31
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Общество

Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы

REGNUM 06:05
1
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась с женихом

Российская актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что около года назад рассталась с женихом — 33-летним танцором и постановщиком Константином Мякиньковым.
News.ru 08:30
4
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Общество

У министра культуры выявлен коронавирус

У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
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Шоу-бизнес

Адель опубликовала первые фото после похудения на 45 килограммов

Певица поделилась первым фото с тех пор, как шокировала всех резким похудением, а ее подруга выложила еще один снимок с праздничной вечеринки: Адель настолько прокачала силу воли, что продолжает сбрасывать вес даже в самоизоляции.
Super.ru 05:38
Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
7,6K
Общество

В Самаре снова обрушился индекс самоизоляции

По данным сервиса Яндекса на 14:30 зафиксировано 1,5 балла, индекс характеризуется как «на улице очень много людей».
Терра 06:51
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Экономика

Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
RT на русском 05:26
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Политика

Германия передаст России архивы о советских военнопленных

Германия раскрывает для российских специалистов информацию времен Второй мировой войны Церемония передачи России первой партии оцифрованных архивов о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях пройдет сегодня в Москве.
SM News вчера в 20:31
Армия и оружие

Российские военнослужащие захватили в плен американских наемников

Ряд российских интернет-изданий со ссылкой на неназванные СМИ Венесуэлы опубликовали материал о якобы имевшем место участии российских военнослужащих в захвате американских наемников.
Военное дело 03:56
89
Политика

Саакашвили подтвердил, что возглавит Национальный совет реформ Украины

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавит украинский Национальный совет реформ.
Коммерсантъ 08:33
1
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04 мая в 06:41
1,8K
Здоровье

Врачи предостерегли россиян от самолечения парацетамолом

Врачи настоятельно не рекомендуют использовать его для самолечения.
Peterburg2.ru 06:16
2
Общество

В Воронежской области вводят масочный режим

В Воронежской области в связи с угрозой распространения коронавируса в ближайшие дни планируется ввести масочный режим.
De Facto 04:40
90
Общество

Шойгу раскрыл детали празднования Дня Победы в условиях коронавируса

Московский Комсомолец 07:32
10
Политика

В МИД России назвали демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии

Газета.Ru вчера в 07:57
2
Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
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Происшествия

Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
268
Здоровье

2852 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

По состоянию на 4 мая, в России выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом, из них 10 581 - за последние сутки.
АПН - Нижний Новгород 04 мая в 05:10
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Наука

Прототип двигателя на воздушной плазме работает без выхлопов

Команда исследователей из Уханьского университета разработала прототип двигателя, который использует воздушную плазму для движения.
Машины и Механизмы вчера в 16:19
17
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном

Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
1
Политика

Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.
Коммерсантъ 07:07
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе

РИА Новости 07:40
Общество

ФБК может выводить активы за рубеж через частные фирмы сотрудников

Деятельность связанных с ФБК структур вполне может быть расценена как налоговое злоупотребление.
iReactor 05:41
Шоу-бизнес

У актера Петра Красилова диагностировали коронавирус

Общественное телевидение России 08:09
2
Как работают Яндекс.Новости?
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