Коронавирус
RT на русскомШойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что до конца июля исследования, проводимые ведомством в рамках создания вакцины от коронавируса, будут завершены. Сейчас проводятся испытания препарата на 38 добровольцах.
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с чего всё началось
Минобороны и Институт имени Н.Ф. Гамалеи в конце июля завершат исследования новой вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом доложил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.ТАСС11:00
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Футбол
Тедеско: «Если бы Ганчаренко был женщиной, я бы подошёл»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 25-го тура чемпионата России вынужден был отвечать на вопросы о взаимоотношениях с коллегой из ЦСКА Виктором Ганчаренко.
Евро-футбол.ру 16:18
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ 13:19
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa вчера в 03:49
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Общество
На Кубани более 750 тыс. семей в июле получат выплаты на детей
Как пояснили в пресс-службе администрации региона, средства дополнительно предоставят к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на ребенка до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые перечисляются семьям с апреля и июня.
Деловая газета. Юг 03:32
Игры
NVIDIA показала новые скриншоты Cyberpunk 2077 с технологией RTX
CyberSport.ru 04:01
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Сегодня на торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату президент России Владимир Путин передал одному из ветеранов Великой Отечественной войны записку.
Аргументы и Факты 13:32
Общество
В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 35 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
РИА Новости 16:21
Экономика
Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня
Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК 15:24
Армия и оружие
Макрон обвинил Турцию за участие в ливийском конфликте
Эмманюэль Макрон обвинил Турцию за ее участие в ливийском конфликте. Об этом президент Франции рассказал в рамках своего визита в Берлин.
Piter.tv 03:18
Здоровье
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не случится
Депутат Госдумы, академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выразил уверенность, что второй волны коронавируса нового типа не будет.
Газета.Ru 10:39
Футбол
Азмун повторно оштрафован за нарушение режима самоизоляции
Футболист петербургского "Зенита" Сердар Азмун повторно оштрафован за нарушение режима самоизоляции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "сине-бело-голубых".
Газета.Ru 14:36
Происшествия
В уголовном деле Михаила Ефремова появился еще один потерпевший
Российская газета 08:10
Спорт
Двукратный чемпион ОИ по водному поло Кабанов умер в возрасте 72 лет
RT на русском 14:37
Общество
Сын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса
Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК.
REGNUM 10:25
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Армия и оружие
Генсек НАТО призвал к налаживанию диалога с Россией
Необходимость ведения диалога между НАТО и Россией констатировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время конференции Немецкого института глобальных и региональных исследований (German Institute for Global and Area Studies, GIGA), 30 июля видео мероприятия было опубликовано на канале НАТО в YouTube.
ИА Красная Весна 14:13
Политика
Делегация европейских политиков прибыла в Крым
Делегация европейских политиков и экспертов прибыла в Крым с рабочим визитом, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
РИА Новости 15:25
Политика
Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США
Какие санкции самые опасные Поправка, по замыслу сенаторов, должна быть внесена в прошлогодний закон о санкциях против Nord Stream 2 (ставший частью оборонного бюджета), после принятия которого швейцарский подрядчик Allseas увел свои трубоукладочные суда с проекта.
РБК вчера в 17:25
Политика
ВЦИОМ: 76% проголосовавших поддержали поправки к Конституции
По данным центра, 76% респондентов проголосовали в поддержку поправок, 23,6% против.
Краснодарские известия вчера в 03:39
Футбол
Дубль Фернандеша помог «МЮ» крупно обыграть «Брайтон» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" нанес крупное поражение "Брайтону" в выездном матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:19
Политика
Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах
Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Evo-rus.com 11:52
Общество
В России 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ
В России 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%.
РИА Новости 17:00