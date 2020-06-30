Минобороны и Институт имени Н.Ф. Гамалеи в конце июля завершат исследования новой вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом доложил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.

с чего всё началось

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что до конца июля исследования, проводимые ведомством в рамках создания вакцины от коронавируса, будут завершены. Сейчас проводятся испытания препарата на 38 добровольцах.

Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19

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