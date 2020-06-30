Коронавирус

RT на русскомRT на русскомШойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что до конца июля исследования, проводимые ведомством в рамках создания вакцины от коронавируса, будут завершены. Сейчас проводятся испытания препарата на 38 добровольцах.
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Шойгу заявил, что исследования вакцины против коронавируса будут завершены в конце июля

Минобороны и Институт имени Н.Ф. Гамалеи в конце июля завершат исследования новой вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом доложил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.
ТАСС11:00

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Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19

RT на русском14:53

Шойгу: Испытания вакцины против COVID-19 завершатся к концу июля

Национальная служба новостей11:40

Шойгу заявил, что исследования вакцины против коронавируса будут завершены в конце июля

ТАСС11:00

Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса

Российская газета11:16

Военные обещают закончить испытания вакцины от коронавируса до конца июля

Вести.Ru11:06

Шойгу сообщил Путину о ситуации с вакциной от COVID-19

Московский Комсомолец11:24

Шойгу назвал сроки завершения исследования вакцины от коронавируса

ТК Звезда10:51
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Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года

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Крупные торговые центры Владимирской области возобновят работу 6 июля.
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Люди одомашнили ее более 7,5 тысяч лет назад на территории Юго-Западной Азии.
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Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена

Актер Карл Райнер, известный по роли Сола Блума в трилогии о друзьях Оушена, скончался в США в возрасте 98 лет.
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Энергетика

Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд

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Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил данные по явке на электронному голосованию по поправкам к Конституции РФ, которое проводилось в Москве и Нижегородской области.
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Курс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей

Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов.
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
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"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
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