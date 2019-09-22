Армия и оружие
Газета.RuШойгу допустил отмену призыва в армию
Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны. Главная военная прокуратура отмечает значительное уменьшение числа уклонистов от службы в армии.
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с чего всё началось
— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.Московский Комсомолец02:00
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Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Политика
Разговор Трампа с Зеленским обеспокоил американскую разведку
Американскую разведку обеспокоил разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Наша версия 20 сентября в 03:48
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Музыка
Концерт группы Evanescence в Воронеже перенесли из-за аварии
Воронежский городской портал 05:58
Здоровье
В России могут начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства
Минздрав готовит проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.
РИА Новости 05:45
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Футбол
Тульский «Арсенал» в воскресенье на своём поле примет «Урал»
«Арсенал» в 10-ом туре чемпионата Российской премьер-лиги в воскресенье на своём поле примет «Урал» из Екатеринбурга.
ГТРК Тула 20 сентября в 05:21
Политика
Порошенко попытался оправдаться за то, что не обменял Сенцова
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что еще в 2014 году обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос об обмене Олега Сенцова на задержанных российских журналистов, но российский лидер отказался выдавать его из-за предъявленных Сенцову тяжких обвинений - в терроризме.
РИА Новости вчера в 15:32
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Общество
В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.
Интерфакс 03:56
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета 20 сентября в 11:33
Гаджеты
Новый смартфон Vivo V17 Pro получил нестандартный дизайн
Новый Vivo V17 Pro получил от китайских специалистов нестандартный и интересный дизайн, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 01:54
Авто
Автомобили узбекской марки Ravon вернулись на рынок России
Марка Ravon окончательно вернулась на рынок России.
Новые автомобили вчера в 01:41
Теннис
Надаль не сыграет в паре с Федерером на Кубке Лэйвера
По расписанию Рафаэль Надаль должен был сыграть в паре с Роджером Федерером против Джона Изнера и Джека Сока, однако два прославленных теннисиста не сыграют вместе из-за травмы испанца.
Sport.ru 05:29
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Шоу-бизнес
Резник назвал Пугачеву «площадной певицей»
Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.
ФАН вчера в 05:16
Гаджеты
В России начались официальные продажи iPhone 11
Профиль 20 сентября в 04:48
Футбол
Слуцкий собакой загипнотизировал Березуцких
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал шуточный ролик, в котором при помощи собаки загипнотизировал Алексея и Василия Березуцких и членов их семьи.
Чемпионат 03:54
Кино
Сталлоне рассказал, кто из актеров претендовал на роль Рэмбо
РИА Новости 05:23
Футбол
Алекс Окслейд-Чемберлен: «Салах не эгоист? Да он не пасует нам»
Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен поучаствовал в игре «Закончите предложение» в передаче BBC Football Focus.
Sports.ru 04:52
Футбол
Манчестер Сити — Уотфорд 8:0
В рамках 6-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на домашнем стадионе принимает «Уотфорд».
Metaratings вчера в 10:22
Футбол
«Краснодар» сентиментально расторг контракт с Мамаевым
Московский Комсомолец 20 сентября в 13:39
Политика
Украина воздержится от участия в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Политическая Экспертиза вчера в 05:25
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Армия и оружие
Шойгу рассказал о главной угрозе для России и мира
Вера Вашингтона в силовое превосходство может привести к неразумному решению и создать угрозу как для России, так и для других стран.
Комсомольская правда 04:51
Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой
"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
Уралинформбюро 03:02