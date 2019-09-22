Армия и оружие
Газета.RuШойгу допустил отмену призыва в армию
Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны. Главная военная прокуратура отмечает значительное уменьшение числа уклонистов от службы в армии.
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В принципе это возможно. Но я такое решение правильным не считаю. Глубоко убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть. В любом суверенном государстве помимо военных-профессионалов должен быть и мобилизационный резерв из числа граждан.
— Сергей Шойгу, российский военный деятельНакануне.Ru 03:10
с чего всё началось
— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.Московский Комсомолец02:00
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