Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuШойгу допустил отмену призыва в армию

Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны. Главная военная прокуратура отмечает значительное уменьшение числа уклонистов от службы в армии.
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Сергей Шойгу
В принципе это возможно. Но я такое решение правильным не считаю. Глубоко убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть. В любом суверенном государстве помимо военных-профессионалов должен быть и мобилизационный резерв из числа граждан.
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— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.
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