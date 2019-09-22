Армия и оружие
Газета.RuШойгу допустил отмену призыва в армию
Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны. Главная военная прокуратура отмечает значительное уменьшение числа уклонистов от службы в армии.
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с чего всё началось
— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.Московский Комсомолец02:00
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«Сочи» вырвал победу у «Динамо» в матче чемпионата России
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Массовая драка в ТЦ в Уфе попала на видео
Драка в торгово-развлекательном комплексе "Иремель" в Уфе попала на видео.
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Российские гимнастки выиграли золото на ЧМ в Баку
Сборная России завоевала золотые медали в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку (Азербайджан) Сегодня, 22 сентября национальная команда заняла первое место, получив за свое выступление 29,450 балла.
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Политика
Шойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу оценил возможность прямого военного столкновения между армиями России и Украины.
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Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
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Газета.Ru вчера в 10:30
Футбол
Крыховяк признан лучшим игроком матча «Оренбург» — «Локомотив»
Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой «Локомотива» — 3:2. Премия «Лучший игрок матча» вручается после каждой игры чемпионата России, а лауреаты совместно выбираются РПЛ и телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР.
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СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru вчера в 21:58
Футбол
«Шахтер» обыграл «Десну» в чемпионате Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли черниговскую "Десну" в восьмом туре чемпионата Украины.
РИА Новости 09:12
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В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Гаджеты
Смартфоны Huawei Mate 30 могут очень быстро получить сервисы от Google
В связи с отсутствием сервисов от американской компании в Huawei приняли решение не продавать Mate 30 и Mate 30 Pro на территории ЕС.
Astera вчера в 03:08
Армия и оружие
Шойгу: ракету «Калибр» модернизировали после Сирии
Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.
Российская газета 03:49
Авто
Внедорожник GAC сертифицировали для рынка России
GAC GS8 с успехом прошел все необходимые для регистрации тесты и готов к продажам в России.
iReactor 19 сентября в 04:03
Хоккей
ХК «Спартак» прервал победную серию «Автомобилиста»
Областная газета 02:17
Экономика
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Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Кейтлин Картер расстались
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко, который выразил уверенность, что его не посадят в тюрьму.
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Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
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Порошенко заявил об отсутствии «формулы Штайнмайера»
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Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал надуманными слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина об избыточных расходах на оборону.
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