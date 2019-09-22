Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuШойгу допустил отмену призыва в армию

Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны. Главная военная прокуратура отмечает значительное уменьшение числа уклонистов от службы в армии.
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с чего всё началось

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.
Московский Комсомолец02:00

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что срочная служба в армии даёт людям нравственный стержень

Эхо Москвы08:30

Шойгу не исключил отмены обязательного призыва в армию

ТАСС02:05

В России допустили отмену обязательного призыва в армию

Lenta.ru02:57

Военный призыв под вопросом, но отменят его не скоро

URA.Ru03:38

Шойгу оценил вероятность отмены призыва на военную службу в России

RT на русском02:26

Шойгу не исключил отмены обязательного призыва в армию

РЕН ТВ02:10

Шойгу назвал возможным отмену призыва в России

РБК03:06
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Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой «Локомотива» — 3:2. Премия «Лучший игрок матча» вручается после каждой игры чемпионата России, а лауреаты совместно выбираются РПЛ и телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР.
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Анастасию Костенко называли разлучницей, ведь именно к ней ушел Дмитрий Тарасов, который был в браке с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
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СМИ назвали размер пенсий российских артистов

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«Шахтер» обыграл «Десну» в чемпионате Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли черниговскую "Десну" в восьмом туре чемпионата Украины.
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Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.
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GAC GS8 с успехом прошел все необходимые для регистрации тесты и готов к продажам в России.
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