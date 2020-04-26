Общество
РЕН ТВШойгу досрочно завершил учебный год в образовательных учреждениях МО
Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Министерства обороны. Об этом сообщили в Минобороны России.
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с чего всё началось
Министр обороны Сергей Шойгу поручил ведомственному оперативному штабу по борьбе с распространением коронавируса проработать вопрос досрочного завершения учебного года в образовательных заведениях Минобороны, уделив особое внимание выпускным классам и курсам.РБКвчера в 09:00
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СМИ сообщили о планах досрочного завершения учебного года в вузах Минобороны
Говорит Москвавчера в 10:27
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