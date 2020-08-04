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REGNUM
REGNUM

Шойгу: ежемесячная надбавка военнослужащим составит 23 тыс. рублей

«Приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подписан 17 июля», — уточнил Шойгу.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Шойгу рассказал о спецнадбавках к окладам военнослужащих

Надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров — 100 процентов оклада, для прапорщиков и сержантов — 110 процентов, для солдат — 120. По словам министра, выплаты получат более 45 тысяч военнослужащих. В среднем размер выплаты составит 23 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости04:15
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РБК

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

РБК05:52
Известия

Шойгу сообщил о специальных надбавках к окладу военнослужащих

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РИА Новости

Шойгу рассказал о спецнадбавках к окладам военнослужащих

РИА Новости04:15
URA.Ru

Шойгу ввел новые выплаты для российских военных

URA.Ru04:30
Газета.Ru

В Минобороны ввели спецнадбавки для военных

Газета.Ru04:23
RT на русском

Шойгу рассказал о новых надбавках для российских военнослужащих

RT на русском04:30
ТАСС

Шойгу объявил о ежемесячных надбавках для военных на среднюю сумму 23 тыс. рублей

ТАСС04:11

Сбербанк зафиксировал прекращение роста расходов россиян

Негативная динамика последних дней июля привела к тому, что по итогам месяца расходы россиян на товары и услуги сократились в годовом исчислении на 0,7%. При отсутствии мер государственной поддержки населения сокращение трат, по оценке аналитиков Сбербанка, составило бы 6%.
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МИД РФ заявил послу Белоруссии о «безосновательном» аресте россиян

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РИА Новостивчера в 15:48
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Кортни Кокс вернется к роли журналистки в пятой части «Крика»

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РИА Новостивчера в 14:34
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