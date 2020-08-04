Шойгу: ежемесячная надбавка военнослужащим составит 23 тыс. рублей
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«Приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подписан 17 июля», — уточнил Шойгу.В источнике
С чего всё началось
Шойгу рассказал о спецнадбавках к окладам военнослужащих
Надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров — 100 процентов оклада, для прапорщиков и сержантов — 110 процентов, для солдат — 120. По словам министра, выплаты получат более 45 тысяч военнослужащих. В среднем размер выплаты составит 23 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости04:15
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