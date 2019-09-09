Политика

Газета.RuГазета.RuШойгу и Лавров ответили главе Пентагона

Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru. Лавров пояснил, что если России и нужно вести себя как "нормальная страна", то точно не как США.
Читать в источнике
Комментировать715
с чего всё началось

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».
RT на русском08:08

Подробнее о событии

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

RT на русском08:08

В России ответили на призыв главы Пентагона быть «нормальной страной»

РИА Новости13:10

Лавров ответил на призыв Пентагона к России вести себя как «нормальная страна»

ТАСС09:07

Шойгу ответил главе Пентагона: «Побудем пока ненормальными»

URA.Ru08:51

Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными

Коммерсантъ09:13

Разговоры о нормальности

Российская газета16:06

Россия ответила США на призыв быть нормальной страной

Lenta.ru09:26
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 18:37, Вашингтон

Лавров прочел нотацию главе Пентагона

Вести.UZ09:39
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 18:37, Вашингтон
Финансы

Россия осталась без чистого государственного долга

В 2017 году аналитики Sberbank CIB указывали, что Россия может нарастить общий долг на 50% без угрозы финансовой стабильности и тем самым отчасти решить проблему медленного роста.
РБК 17:00
Армия и оружие

У берегов Приморья начались испытания «Смерча»

Модернизированный малый ракетный корабль «Смерч» вышел в залив Петра Великого в Японском море для прохождения очередного этапа ходовых испытаний, пишет «Российская газета».
Профиль 05:39
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Российская газета 09:18
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

РИА Новости 12:06
Хоккей

«Металлург» проиграл в первом матче под руководством Воробьева

Спорт-Экспресс 12:32
Энергетика

Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии

Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $ 45 – 50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м. О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.
Известия 09:27
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Вести.Ru 15:50
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Известия вчера в 05:14
Политика

Лавров впервые посетит Иракский Курдистан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале октября впервые посетит Иракский Курдистан.
РБК 16:43
Политика

Хаджимба выигрывает выборы главы Абхазии

Политика Сегодня вчера в 23:12
Футбол

Бельгия в гостях разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020

Сборная Бельгии на выезде уверенно переиграла команду Шотландии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Матч ТВ 16:35
Политика

Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Происшествия

В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов

В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке поверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.
РБК 18:12
Наука

Древнее глобальное потепление могло быть связано с орбитой Земли

Газета DAILY 11:35
Армия и оружие

18 военнослужащих погибли в результате авиаудара на востоке Сирии

REGNUM 05:26
Кино

Звезда «Чернобыля» сыграет в триллере о психиатре

Английская актриса Эмили Уотсон, исполнившая роль ученого-ядерщика Ульяны Хомюк в сериале «Чернобыль», сыграет в предстоящем психологическом триллере «Слишком близко» («Too Close»), сообщает Variety.
Культуромания 16:25
Шоу-бизнес

Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта

Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».
Bimru.ru 11:36
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ru 13:25
Политика

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Политика

В Кремле прокомментировали результаты выборов

Результаты выборов в Мосгордуму свидетельствуют о том, что размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились.
Pravda.Ru 08:23
Происшествия

Напавший на сотрудников ГИБДД в Грозном планировал другие атаки

Мужчина, ликвидированный в Грозном после стрельбы в полицейских, планировал другие нападения на правоохранителей, никто в ходе инцидента не пострадал, сообщил РИА Новости помощник главы Чечни по связям со СМИ Ахмед Дудаев.
РИА Новости 05:36
Происшествия

Экс-главу района Ленобласти осудили на 9 лет и крупный штраф за взятку

Рассмотрев дело, суд назначил Левину наказание — 9 лет в колонии строгого режима со штрафом в 10 млн 400 тыс. рублей с лишением права занимать государственные должности сроком на 10 лет.
REGNUM 14:52
Политика

Савченко заявила о возможном возвращении на Украину крепостного права

Бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила мнение, что Украину ждет возвращение к крепостному праву.
Газета.Ru 18:07
Экономика

Минпромторг предложил продать 65,49% акций ЦКБ «Айсберг» «Роснефти»

Минпромторг РФ разработал проект, которым предлагается продать 65,49% акций ЦКБ "Айсберг" - организации по разработке проектов атомных ледоколов - в собственность компании "Современные технологии судостроения" (СТС).
ТАСС 17:05
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Происшествия

На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей

Российская газета 00:55
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Шоу-бизнес

Татьяна Кравченко бросила неверного мужа ради Александра Абдулова

Звезда телевизионного проекта «Сваты» Татьяна Кравченко откровенно призналась в чувствах к коллеге Александру Абдулову.
Дни24 11:00
Политика

В Болгарии задержали пророссийского активиста по обвинению в шпионаже

В Болгарии задержан глава движения «Русофилы» и бывший главред газеты «Дума» Юрий Борисов, говорится на сайте издания.
Московский Комсомолец 13:06
Происшествия

В Японии из-за тайфуна более 885 тыс. домов остались без электричества

В Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались 885 тыс. 600 домов. Об этом сообщает энергетическая компания TEPCO в Twitter.
РБК вчера в 22:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное