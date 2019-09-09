Политика

RT на русскомRT на русскомШойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО». RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.
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с чего всё началось

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».
RT на русском08:08

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Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

RT на русском08:08

Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

РИА Новости09:12

Лавров ответил на призыв Пентагона к России вести себя как «нормальная страна»

ТАСС09:07

Лавров и Шойгу ответили на призыв США к России быть «нормальной страной»

РБК09:47

Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными

Коммерсантъ09:13

Шойгу ответил главе Пентагона: «Побудем пока ненормальными»

URA.Ru08:51

Россия ответила США на призыв быть нормальной страной

Lenta.ru09:26
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 10:59, Вашингтон

Лавров прочел нотацию главе Пентагона

Вести.UZ09:39
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 10:59, Вашингтон
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