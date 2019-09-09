Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».

с чего всё началось

Если он так сказал, то я отмечаю, что он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты, поскольку в ином случае мы должны были бы, действуя как США, бомбить тот же Ирак, ту же Ливию в грубейшее нарушение международного права.

Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО». RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

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