Политика
РБКШойгу и Лавров ответили на слова главы Пентагона о поведении России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной», сообщает «РИА Новости». Так он прокомментировал слова министра обороны США Марка Эспера о том, что было бы прекрасно, если бы «мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна».
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Липовой назвал призыв Пентагона к РФ стать нормальной страной «неприличным»
Народные новостивчера в 19:49
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Политика
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Согласно закону Рада может устранить президента с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления.
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Приложения-фонарики на Android крадут личные данные пользователей
Порядка тысячи приложений-фонариков для Android злоупотребляют доступом к личным данным пользователей.
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Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Авто
BMW представил новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe
В компании обещают, что товарный вариант BMW 4-Series будет на 80 процентов похож на прототип.
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Происшествия
В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери
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Политика
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Оппозиционные кандидаты победили в 20 округах на выборах в Мосгордуму
Говорит Москва вчера в 01:29
Политика
Сослуживец «агента ЦРУ» Смоленкова рассказал о его работе в посольстве
Бывший сотрудник администрации президента и российского посольства в США Олег Смоленков, которого американские СМИ назвали «кадром ЦРУ», занимался исключительно закупками, передает «РИА Новости» со ссылкой на слова его бывшего сослуживца.
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Экономика
США допускают введение санкций против «Роснефти»
В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
РИА Новости 05:59
Общество
Мэрия Екатеринбурга показала три площадки с храмом святой Екатерины
Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.
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Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Гаджеты
Осталось научить варить борщ. К пылесосу Xiaomi подключили музыкальный сервис
Техноэнтузиаст по имени Эдди Чжэн (Eddie Zhang) сумел запустить на роботе-пылесосе Xiaomi первого поколения музыкальный стриминговый сервис Spotify.
iXBT.com 04:22
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Политика
Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках»
Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.
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Единоборства
Фергюсон хочет провести бой с Хабибом в декабре
Спорт-Экспресс 03:59
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Космос
Умер высказавший гипотезу о жизни на Венере ученый Ксанфомалити
На 88-м году жизни умер главный научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН, астрофизик Леонид Ксанфомалити, который высказал гипотезу о наличии жизни на Венере.
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Рейсовый автобус загорелся в центре Москвы
В автобусе, следовавшем по маршруту в центре Москвы, во вторник днем произошло короткое замыкание.
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Происшествия
В Курганской области четыре человека погибли в ДТП
Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
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Серебренников рассказал о планах «Гоголь-центра» на новый сезон
На встрече режиссёр рассказал коллективу о планах на новый сезон. Первой премьерой станет спектакль «Палачи» по пьесе Мартина Макдонаха.
News.ru 06:26
Хоккей
Фетисов рассказал, почему российские хоккеисты уезжают за океан
Депутат Государственной Думы седьмого созыва Вячеслав Фетисов объяснил причину массового отъезда российских хоккеистов за океан.
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Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
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Здоровье
Названы способы профилактики тихого инсульта
Многие граждане имеют недиагностированные нарушения мозгового кровообращения, которые могут стать причиной возникновения реального инсульта.
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Путин наградил Куклачёва орденом Почёта
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Общество
Горсуд отменил решение о выдворении из страны блогера Эльвина Исаева
Городской суд Петербурга 10 сентября отменил постановление Дзержинского райсуда о выдворении из страны азербайджанского оппозиционного блогера Эльвина Исаева, об этом мужчины Юрий Серов сообщил в Facebook.
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