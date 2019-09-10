Политика
РБКШойгу и Лавров ответили на слова главы Пентагона о поведении России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной», сообщает «РИА Новости». Так он прокомментировал слова министра обороны США Марка Эспера о том, что было бы прекрасно, если бы «мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна».
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с чего всё началось
Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».RT на русскомвчера в 08:08
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