Политика

РБКРБКШойгу и Лавров ответили на слова главы Пентагона о поведении России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной», сообщает «РИА Новости». Так он прокомментировал слова министра обороны США Марка Эспера о том, что было бы прекрасно, если бы «мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна».
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с чего всё началось

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».
RT на русскомвчера в 08:08

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Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

RT на русскомвчера в 08:08

В России ответили на призыв главы Пентагона быть «нормальной страной»

РИА Новостивчера в 13:10

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Коммерсантъвчера в 09:13

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URA.Ruвчера в 08:51
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:51, Вашингтон

Лавров прочел нотацию главе Пентагона

Вести.UZвчера в 09:39
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:51, Вашингтон
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