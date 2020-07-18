Армия и оружие
RT на русскомШойгу и министр обороны Азербайджана провели переговоры
Министры обороны России и Азербайджана Сергей Шойгу и Закир Аскер оглы Гасанов провели телефонные переговоры. Об этом информирует Минобороны России.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.РИА Новости05:32
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Минобороны раскрыло тему переговоров Шойгу с военным министром Азербайджана
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