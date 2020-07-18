Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомШойгу и министр обороны Азербайджана провели переговоры

Министры обороны России и Азербайджана Сергей Шойгу и Закир Аскер оглы Гасанов провели телефонные переговоры. Об этом информирует Минобороны России.
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Источник: Шойгу провел переговоры с министром обороны Азербайджана

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
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Шойгу и министр обороны Азербайджана провели переговоры

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ЕС критикует санкции США против «Северного потока-2»

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Армия и оружие

Первый серийный ракетоносец «Князь Олег» спущен на воду

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Полицейские проводят проверку по факту массовой дискотеки у дома правительства в Екатеринбурге.
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Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа

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Азербайджанский военный и государственный деятель. Министр обороны Азербайджанской Республики с 22 октября 2013 года, командующий внутренними войсками Азербайджана. Генерал-полковник.
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