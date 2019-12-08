Политика

ИзвестияИзвестияШойгу констатировал упадок в отношениях России и НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения страны с Североатлантическим альянсом (НАТО) с каждым годом становятся только хуже.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Шойгу об угрозах: с каждым годом ситуация деградирует

Все, до чего удалось договориться — недопущение инцидентов между нашей авиацией и авиацией коалиции, констатирует Шойгу. По мнению Путина, в условиях расширения НАТО Россия обязана исходить из того, что это — одна из угроз безопасности страны.
Вести.Ru05:15

Подробнее о событии

Шойгу заявил о деградации в сфере мировой безопасности

RT на русском07:18

Шойгу об угрозах: с каждым годом ситуация деградирует

Вести.Ru05:15

Шойгу констатировал упадок в отношениях России и НАТО

Известия06:46

Шойгу заявил о деградирующих с каждым годом отношениях с НАТО

РБК06:43

Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО

Интерфакс06:39

Шойгу считает, что ситуация в сфере безопасности продолжает ухудшаться с каждым годом

ТАСС06:23

Шойгу рассказал о деградации отношений России и НАТО

Московский Комсомолец06:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:39, Ашберн
Фигурное катание

Бутырская: Загитова выглядит не толстой, а женственной

RT на русском 06:38
Политика

Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже

Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
РИА Новости 05:45
Футбол

Массимо Каррера стал новым главным тренером АЕК

Газета.Ru 06:22
Происшествия

Находившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб

Коммерсантъ 03:30
Политика

В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России

РБК 07:28
Политика

В Киеве накануне «нормандского» саммита началась акция оппозиции

РИА Новости 06:37
Политика

Кабмин ФРГ обсудит реакцию на убийство гражданина Грузии в Берлине

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине Она подчеркнула, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование преступления.
РИА Новости 07:29
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской снова получила травму

Woman.ru вчера в 12:37
Политика

Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу

Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".
Российская газета 00:52
Армия и оружие

Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»

В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Газета.Ru 05:41
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 07:18
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru вчера в 13:55
Общество

Голых женщин на картинах «одели» на выставке в российском городе

Организаторы выставки живописи и графики «АРТ Екатеринбург», проходящей в уральской столице, листами бумаги заклеили интимные части женских тел, изображенные на некоторых картинах.
Lenta.ru 07:06
Общество

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК 03:40
Происшествия

В центре Москвы водитель такси избил и ограбил пассажирку

Водитель такси в Пресненском районе Москвы избил и ограбил пассажирку, после чего выгнал ее из машины и уехал.
ТАСС 05:55
Спорт

Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Московский Комсомолец вчера в 10:21
Происшествия

Сын Валерии прооперирован после ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
Известия 06:31
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга

Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
StarHit.ru 06 декабря в 14:30
Экономика

Неработающих пенсионеров ждут индивидуальные допвыплаты

Сотрудник Пенсионного фонда РФ Анастасия Киреева рассказала, как в индивидуальных случаях организация назначает дополнительные денежные выплаты пенсионерам к стандартной страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:30
Культура

Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве

Авторадио 06 декабря в 09:54
Происшествия

На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика

Пресс-секретарь Медведева назвал манипуляцией расследование ФБК

Пресс секретарь главы правительства РФ Дмитрия Медведева прокомментировал расследование ФБК о полетах его жены на бизнес-джете, связанном с ВТБ через офшор.
Деловое.ТВ вчера в 01:33
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

РИА Новости вчера в 23:27
Политика

Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
РИА Новости вчера в 15:53
Политика

Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»

Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Газета.Ru 07:33
Происшествия

В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил

В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Газета.Ru 01:20
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском вчера в 18:44
Единоборства

Деонтей Уайлдер: «Джошуа победил Руиса в стиле Кличко»

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал итог матча-реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа против экс-чемпиона мира Энди Руиса.
Sports.ru 03:00
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Футбол

Мбаппе обиделся на Тухеля из-за замены и отказался говорить с тренером

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не согласился с решением главного тренера команды Томаса Тухеля заменить его в концовке матча 17-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (3:1). Француз с недовольным лицом покинул поле на 90-й минуте.
Sportbox.RU 01:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное