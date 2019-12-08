Политика
ИзвестияШойгу констатировал упадок в отношениях России и НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения страны с Североатлантическим альянсом (НАТО) с каждым годом становятся только хуже.
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с чего всё началось
Все, до чего удалось договориться — недопущение инцидентов между нашей авиацией и авиацией коалиции, констатирует Шойгу. По мнению Путина, в условиях расширения НАТО Россия обязана исходить из того, что это — одна из угроз безопасности страны.Вести.Ru05:15
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В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
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Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
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Неработающих пенсионеров ждут индивидуальные допвыплаты
Сотрудник Пенсионного фонда РФ Анастасия Киреева рассказала, как в индивидуальных случаях организация назначает дополнительные денежные выплаты пенсионерам к стандартной страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.
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На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Политика
Пресс-секретарь Медведева назвал манипуляцией расследование ФБК
Пресс секретарь главы правительства РФ Дмитрия Медведева прокомментировал расследование ФБК о полетах его жены на бизнес-джете, связанном с ВТБ через офшор.
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В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
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Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
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Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
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В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил
В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
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МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
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Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал итог матча-реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа против экс-чемпиона мира Энди Руиса.
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Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
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Мбаппе обиделся на Тухеля из-за замены и отказался говорить с тренером
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не согласился с решением главного тренера команды Томаса Тухеля заменить его в концовке матча 17-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (3:1). Француз с недовольным лицом покинул поле на 90-й минуте.