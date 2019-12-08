Все, до чего удалось договориться — недопущение инцидентов между нашей авиацией и авиацией коалиции, констатирует Шойгу. По мнению Путина, в условиях расширения НАТО Россия обязана исходить из того, что это — одна из угроз безопасности страны.

с чего всё началось

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения страны с Североатлантическим альянсом (НАТО) с каждым годом становятся только хуже.

Шойгу констатировал упадок в отношениях России и НАТО

Политика Кабмин ФРГ обсудит реакцию на убийство гражданина Грузии в Берлине Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине Она подчеркнула, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование преступления.

Политика Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".

Спорт Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.

Происшествия Сын Валерии прооперирован после ДТП Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.

Экономика Неработающих пенсионеров ждут индивидуальные допвыплаты Сотрудник Пенсионного фонда РФ Анастасия Киреева рассказала, как в индивидуальных случаях организация назначает дополнительные денежные выплаты пенсионерам к стандартной страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.

Происшествия На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.

Политика Пресс-секретарь Медведева назвал манипуляцией расследование ФБК Пресс секретарь главы правительства РФ Дмитрия Медведева прокомментировал расследование ФБК о полетах его жены на бизнес-джете, связанном с ВТБ через офшор.

Единоборства Деонтей Уайлдер: «Джошуа победил Руиса в стиле Кличко» Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал итог матча-реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа против экс-чемпиона мира Энди Руиса.