Армия и оружие
Телеканал 360°Шойгу назвал главную угрозу России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал главную угрозу России и всему миру. Он считает, что это упоение США превосходством и возможность из-за этого совершить непродуманные поступки.
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А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные. Именно в этой ситуации я вижу сейчас главную угрозу, и не только для России.
— Сергей Шойгу, российский военный деятельRT на русском 09:24
с чего всё началось
— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.Московский Комсомолец02:00
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Президент США Дональд Трамп рассказал, что одной из тем его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским стала борьба с коррупцией, в которой замешаны американские граждане.
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Олигарх заявил, что Шустер в 2015 году получил предоплату за десять передач на телеканале «1+1» в размере 2,5 млн рублей, но нарушил условия контракта — взял с гостя деньги за участие.
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Исходя из изображения на тизере изначально предположили, что Mi Mix Alpha станет раскладным смартфоном, но глава Xiaomi Лей Цзюнь опроверг эту информацию заявив, что угол загиба на боковую часть корпуса превысит 90 градусов.
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Интернет
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Актуальные Новости вчера в 12:11
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Шойгу полагает, что обязательный призыв в армию могут отменить
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Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
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Тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями нашли в Саратове
Полиция Саратова начала расследование жестокого убийства 18-летней девушки, найденной с 50 ножевыми ранениями в подъезде жилого дома.
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Космос
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Шоу-бизнес
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Мария Максакова, оперная певица и первая жена бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, убитого в Киеве, пообщалась с его матерью и ответила на ее упреки.
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Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о возможной отставке со своего поста.
РБК 10:21
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В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»
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Кино
В Благовещенске завершился фестиваль кино и театра «Амурская осень»
Церемония закрытия фестиваля кино и театра "Амурская осень" состоялась в воскресенье на большой сцене Общественно-культурного центра Благовещенска.
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Тони Фергюсон назвал дату боя с Хабибом Нурмагомедовым
Американский боец Тони Фергюсон назвал дату боя с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.
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РБК вчера в 19:59
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Борец Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира
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