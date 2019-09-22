Армия и оружие
РИА НовостиШойгу назвал главную угрозу для России
Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит. "Все риски и последствия, которые повлечет за собой такая полномасштабная война, очевидны каждому", — отметил Шойгу.
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А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные. Именно в этой ситуации я вижу сейчас главную угрозу и не только для России.
— Сергей Шойгу, российский военный деятельАргументы и Факты 02:46
с чего всё началось
— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.Московский Комсомолец02:00
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В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Кино
Раиса Рязанова получила приз губернатора на фестивале «Амурская осень»
Народная артистка России Раиса Рязанова получила приз губернатора Амурской области на церемонии закрытия XVII фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:21
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Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
РИА Новости вчера в 20:36
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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Многие игроки «Барселоны» начали терять доверие к Вальверде
Многие игроки каталонской «Барселоны» начали терять доверие к главному тренеру команды Эрнесто Вальверде после разочаровывающего начала сезона, сообщает ESPN.
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Xiaomi показал несколько тизеров смартфона Mi Mix Alpha
Китайский производитель гаджетов Xiaomi представил тизеры, на которых показан новый смартфон Mi Mix Alpha.
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Минздрав готовит предложения, согласно которым пациентам будут выдавать бесплатно или со скидкой жизненно необходимые медикаменты, назначенные врачом в поликлинике.
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Пилот севшего в кукурузном поле самолета вернулся к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в августе посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, вернулся к полетам.
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В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»
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Гол и передача Ибрагимовича принесли «Гэлакси» победу в матче MLS
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил гол и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата MLS против «Монреаль Импэкт».
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Снег с градом уже выпал в Подмосковье
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Выяснилось, чем российские туристы отличаются от иностранных
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Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков
Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
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Армия и оружие
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Вооруженные силы Ирана показали на параде в воскресенье баллистическую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой.
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