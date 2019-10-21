Армия и оружие
ВедомостиШойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД
Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
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Армия и оружие
СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
РБК вчера в 22:11
Общество
Правительство поддержало проект о значимых интернет-ресурсах
Правительство РФ поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить требования для голосующих акций на уровне 50% минус одна акция, следует из отзыва кабмина.
РИА Новости вчера в 09:10
Технологии
Роскачество дало советы по защите данных при краже смартфона
Роскачество дало рекомендации, как защитить свои персональные данные в случае хищения гаджета.
REGNUM 03:01
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.
РИА Новости вчера в 17:17
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
ToDay News Ufa вчера в 13:48
Футбол
«Милан» упустил победу над «Лечче»
«Милан» сыграл вничью с «Лечче» в матче 8-го тура чемпионата Италии.
Soccer.ru вчера в 16:42
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:44
Общество
ФАС возбудила дело против «Победы» за аудиорекламу на борту
Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении лоускотера "Победа" по признакам нарушения рекламного законодательства из-за трансляции аудиорекламы на борту самолетов.
ТАСС 02:39
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы
Проведя собственное исследование, эксперты CarsWeek.ru составили ТОП-5 недорогих кроссоверов для зимней эксплуатации.
Автоновости дня вчера в 06:57
Общество
Доработка L-610 обойдется в 20 млрд рублей
Директор авиационного департамента Минпромторга Дмитрий Лысогорский, выступая 18 октября в Госдуме, заявил, что финансирование по L-610 может быть открыто до конца года.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Армия и оружие
Россия понаблюдает за США и Польшей с воздуха
Lenta.ru вчера в 19:45
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила в Казани на парковке перед торговым центром
Певица и телеведущая Ольга Бузова выступила на парковке перед казанским торговым центром «Парк Хаус», столицу Татарстана она назвала одним из своих любимых городов.
Татар-информ 02:14
Политика
«Росатом» рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы
РИА Новости вчера в 20:32
Происшествия
В Москве пьяный мужчина ранил полицейского ножом при задержании
Инцидент произошел в ночь на 20 октября, мужчина «вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление полицейским, предметом, похожим на нож, нанес резаную рану кисти одному из сотрудников», рассказали в ведомстве.
РБК 02:41
Технологии
В Huawei признали негативные последствия санкций США
Корпорация Huawei признала, что испытывает трудности в связи с введенными против нее санкциями США, сообщает Financial Times.
Rambler News Service вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова с сыном выписались из роддома
На прошлой неделе модель Анастасия Решетова подарила своему мужу рэперу Тимати первого сына.
Bimru.ru 02:37
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Авто
Skoda с начала года увеличила продажи на 7% в России
Тарантас Ньюс вчера в 05:13
Авто
Появились первые рендерные изображения нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня 19 октября в 11:37
Происшествия
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении
RT на русском вчера в 08:27
Армия и оружие
NYT: Трамп хочет оставить в Сирии 200 военных
Американский президент Дональд Трамп подумывает оставить в Сирии около 200 военных США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:41
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
Общество
Россия вошла в тройку стран-лидеров по возможностям управления интернетом
Россия заняла третье место в списке стран, имеющих наибольшие возможности для управления сетевым пространством.
URA.Ru 01:05
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Российская газета вчера в 14:49
Общество
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Происшествия
Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.
REGNUM 19 октября в 03:29