Армия и оружие
Газета.RuШойгу назвал причину выхода США из ДРСМД
Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу, передает "Интерфакс".
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США загодя готовились к разрушению ДРСМД: Шойгу по пунктам раскрыл коварство Америки
Царьградвчера в 23:04
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Шойгу: действия Турции в Сирии лишили охраны 12 тюрем с боевиками
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Малышева назвала неэффективные лекарства от простуды
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Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» назвали составы на очную битву в рамках девятого тура английской Премьер-лиги.
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Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении
Ранее подозреваемый в поджоге жилого дома в Ярославской области был задержан.
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Кадыров пообещал места на кладбище для террористов из Сирии
РИА Новости вчера в 19:36
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Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета вчера в 14:49
Армия и оружие
В Сирии заявили о попадании турок в котел
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Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
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BFM.ru вчера в 12:49
Происшествия
Читинец увидел медведя в районе Соснового бора на ул. Верхоленской
В Чите, в районе Соснового бора, на улице Верхоленской ночью местный житель увидел пробегающего медведя.
Zab.RU вчера в 22:45
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Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Газета.Ru 19 октября в 03:01
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Газета.Ru вчера в 09:55
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Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Газета.Ru вчера в 22:35
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Самым крупным налогоплательщиком в Санкт-Петербурге за текущий год оказалась компания АО «Группа Илим». Она выплатила более 9 млрд рублей.
Невские Новости вчера в 06:14
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
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В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в 13-м туре РПЛ.
Спорт-Экспресс вчера в 09:11
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
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Политика
Экс-министр правительства Бурятии стал вице-премьером Забайкалья
Бывший министр экономики Бурятии Александр Бардалеев стал вице-премьером Забайкальского края, главой регионального Минэкономразвития.
ТАСС вчера в 23:27
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У миллионера из Петербурга отобрали сумку с бельём в Челябинске
АиФ Челябинск вчера в 07:33
Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru вчера в 20:28
Общество
Назван регион России с самым доступным для населения газом
РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.
Российская газета вчера в 22:09