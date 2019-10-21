Восстановление оборонного потенциала России, растущая мощь Китая и расширение военно-технического сотрудничества (ВТС) между этими двумя державами стали причиной одностороннего выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил министр обороны Сергей Шойгу.

с чего всё началось

Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».

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