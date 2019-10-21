Армия и оружие
ВедомостиШойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД
Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Восстановление оборонного потенциала России, растущая мощь Китая и расширение военно-технического сотрудничества (ВТС) между этими двумя державами стали причиной одностороннего выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил министр обороны Сергей Шойгу.РИА Новостивчера в 22:36
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 01:32, Вашингтон
Здоровье
На совещании с регионами Минздрав РФ обсудил зарплаты врачей
На совещании Министр здравоохранения Вероника Скворцова разъяснила представителям субъектов РФ, как будут внедряться единые подходы к формированию заработной платы врачей и медицинских работников, а также рассказала об основных принципах модернизации первичного звена здравоохранения.
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Происшествия
Увеличилось число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
В Красноярском крае первичную медицинскую помощь получили 27 пострадавших при прорыве дамбы.
URA.Ru 01:15
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Армия и оружие
В НАТО намерены готовить войска к действиям в условиях российской зоны ограничения манёвров
НАТО планирует разработать методику проведения военных учений, позволяющих подготовить войска альянса к действиям в условиях ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD), которые может создать Россия.
RT на русском 00:03
Армия и оружие
СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»
Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
REGNUM 01:11
Экономика
ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
РБК 00:00
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
Армия и оружие
Военные Турции взяли под контроль сирийский Рас-эль-Айн
Город Рас-эль-Айн, расположенный в сирийской провинции Хасака, полностью заняли представители вооруженных сил (ВС) Турции.
REGNUM вчера в 15:05
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
Единоборства
Бой между россиянином и казахстанцем завершился массовой дракой
Инцидент произошел после окончания поединка между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым.
Lenta.ru вчера в 11:21
Здоровье
Учёные назвали продукты для сохранения мужского здоровья
Специалисты Гарвардского университета составили список продуктов, которые помогут наладить мужское репродуктивное здоровье.
News.ru вчера в 13:18
Происшествия
В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru 19 октября в 10:35
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Футбол
Зидан может быть уволен в случае поражения «Реала» «Галатасараю»
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» может стать последним для Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала», сообщает El Mundo.
Чемпионат вчера в 18:08
Происшествия
В Екатеринбурге при стрельбе в ночном клубе пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при стрельбе в ночном клубе HOPS в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:05
Единоборства
Боксера Гвоздика выписали из больницы после боя с Бетербиевым
ТАСС Спорт вчера в 16:33
Культура
Регина Тодоренко вернется в шоу «Орел и решка»
Тодоренко в мае 2017 года заявила, что никакой «золотой карты» с неограниченным количеством средств в шоу нет.
РБК 18 октября в 09:51
Армия и оружие
«Адмирал Нахимов» признали самым опасным кораблем России
"Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем, из стоящих на вооружении ВМФ России", - утверждают специалисты.
Утро.ru вчера в 03:47
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы
Проведя собственное исследование, эксперты CarsWeek.ru составили ТОП-5 недорогих кроссоверов для зимней эксплуатации.
Автоновости дня вчера в 06:57
Политика
Кадыров пообещал места на кладбище для террористов из Сирии
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова дать отпор террористам "Исламского государства"*, которые могут прийти на территорию Северного Кавказа из Сирии.
РИА Новости вчера в 19:36
Общество
Елена Малышева назвала три таблетки, необходимые людям старше 50 лет
Вечерний курьер вчера в 10:05
Происшествия
В Москве пьяный мужчина ранил полицейского при задержании
"Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан и доставлен в ОМВД гражданин, 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление, предметом похожим на нож нанес резаную рану кисти полицейскому", - рассказали в пресс-службе.
РИА Новости 01:26
Футбол
На игре клуба «Оренбург» с «Крыльями Советов» случилась потасовка
Сегодняшний матч футбольного клуба "Оренбург" на стадионе "Газовик" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 13-го тура чемпионата России закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.
Orenday.ru вчера в 09:18
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Kinonews.ru вчера в 16:41
Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
Реже (8%) называют себя «жертвами перестройки» люди в возрасте от 18 до 24 лет.
РБК вчера в 21:25
Общество
Россия вошла в тройку стран-лидеров по возможностям управления интернетом
Россия заняла третье место в списке стран, имеющих наибольшие возможности для управления сетевым пространством.
URA.Ru 01:05
Культура
Александрова оказалась готова на любые жертвы ради роли Екатерины II
Исполнительница главной роли российская актриса Марина Александрова поделилась, как проходили съемки, и рассказала о развитии сюжета киносаги.
Телепрограмма 18 октября в 09:13
Политика
Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой
Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
Известия вчера в 20:19
Общество
Названы регионы России с самым доступным газом
Самый доступный газ получают жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов, а также Сахалинской области.
Lenta.ru вчера в 19:51
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду в октябре
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей центральной части России продолжит радовать теплая погода — в ближайшую неделю температура воздуха будет прогреваться от 11 до 16 градусов днем и от 6 до 10 градусов ночью.
Невские Новости вчера в 02:47