— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.

с чего всё началось

Сегодня, 22 сентября, Сергей Шойгу заявил, что обязательный призыв в армию в ближайшем будущем может перестать существовать. Однако, если такое решение будет принято, оно будет некорректным, считает министр обороны. Потому что в любом суверенном государстве должен иметься мобилизационный резерв.

Шойгу полагает, что обязательный призыв в армию могут отменить

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