— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.

с чего всё началось

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прокомментировал возможность отмены обязательного призыва в армию. Информацию об этом приводит «Московский комсомолец».

Шойгу не исключил отмену в России обязательного призыва в армию

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