— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.

с чего всё началось

В принципе это возможно. Но я такое решение правильным не считаю. Глубоко убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть. В любом суверенном государстве помимо военных-профессионалов должен быть и мобилизационный резерв из числа граждан.

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