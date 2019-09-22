— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.

с чего всё началось

Обязательный призыв в российские Вооруженные силы может быть отменен. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в интервью газете "Московский комсомолец", опубликованном в воскресенье.

Шойгу не исключил отмены обязательного призыва в армию

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