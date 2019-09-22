Армия и оружие

ТАССТАССШойгу не исключил отмены обязательного призыва в армию

Обязательный призыв в российские Вооруженные силы может быть отменен. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в интервью газете "Московский комсомолец", опубликованном в воскресенье.
Читать в источнике
Комментировать433
с чего всё началось

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.
Московский Комсомолец02:00

Подробнее о событии

Шойгу допустил отмену призыва в армию

Газета.Ru04:42

Шойгу не исключил отмены обязательного призыва в армию

РЕН ТВ02:10

В России допустили отмену обязательного призыва в армию

Lenta.ru02:57

Военный призыв под вопросом, но отменят его не скоро

URA.Ru03:38

Шойгу оценил вероятность отмены призыва на военную службу в России

RT на русском02:26

Шойгу назвал возможным отмену призыва в России

РБК03:06

Шойгу не исключил отмены обязательного призыва в армию

ТАСС02:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
Культура

Рэпер Гуф может стать героем нового сезона шоу «Холостяк»

Дни24 вчера в 01:55
Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия

Трое жителей Омска пострадали в перестрелке возле кафе

Трое жителей Омска получили огнестрельные ранения после конфликта с двумя неизвестными возле местного кафе, сообщает областное управление МВД в воскресенье, 22 сентября.
Известия 07:55
Наука

Водопроводная вода может быть причиной развития рака

Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Политика

Порошенко назвал «формулу Штайнмайера» несуществующей

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера», которая предполагает введение особого порядка самоуправления в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, не существует в природе.
Известия 06:42
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию

Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Армия и оружие

Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.
Lenta.ru 04:37
Кино

Анджелина Джоли вновь стала блондинкой

Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru вчера в 22:00
Политика

Трамп ввел санкции против центробанка Ирана

Новый пакет санкций против иранских компаний, включая центробанк страны, подписал президент США Дональд Трамп.
Красная весна 20 сентября в 22:22
Армия и оружие

Иран продемонстрировал баллистическую ракету с новой боеголовкой

Вооруженные силы Ирана показали на параде в воскресенье баллистическую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой.
ТК Звезда 06:15
Общество

Снег с градом уже выпал в Подмосковье

News.ru 07:55
Армия и оружие

Минобороны показало кадры стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море

Министерство обороны России показало кадры стрельб из зенитных ракетных комплексов «Кинжал», которые прошли в рамках учений сил Северного флота в Баренцевом море.
RT на русском 07:40
Политика

Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал надуманными слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина об избыточных расходах на оборону.
Ведомости 06:00
Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Оренбургом" в 10-м туре чемпионата России.
РИА Новости 06:27
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Происшествия

Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Происшествия

Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков

Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 03:49
Религия

Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Газета.Ru вчера в 03:19
Здоровье

В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами

В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Армия и оружие

Шойгу заявил о ежедневных атаках стран Запада на системы военной связи

Западные страны ежедневно предпринимают сотни попыток внедрения в системы связи Вооруженных сил России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец».
Коммерсантъ 06:42
Шоу-бизнес

Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой

"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
Уралинформбюро 03:02
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила рекорды Загитовой на турнире в Братиславе

15-летняя спортсменка из России Александра Трусова установила два мировых рекорда на Мемориале Ондрея Непелы.
ФАН вчера в 08:46
Общество

В РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как избавиться от привычки ругаться матом.
Газета.Ru 07:29
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Происшествия

Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Политика

Путин отметил роль СМИ в диалоге между гражданами и властью

Российский лидер Владимир Путин отметил роль СМИ в диалоге между властью и гражданами России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:41
Футбол

Многие игроки «Барселоны» начали терять доверие к Вальверде

Многие игроки каталонской «Барселоны» начали терять доверие к главному тренеру команды Эрнесто Вальверде после разочаровывающего начала сезона, сообщает ESPN.
Чемпионат 07:16
Армия и оружие

Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru вчера в 02:28
Здоровье

Курсы русского жестового языка в рамках программы «Доступная среда» проходят в Иркутске

Иркутск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Курсы русского жестового языка в рамках программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» проходят в Иркутске.
Телеинформ 19 сентября в 04:43
Общество

В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек

По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.
RT на русском вчера в 20:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное