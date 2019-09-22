Армия и оружие
ТАССШойгу не исключил отмены обязательного призыва в армию
Обязательный призыв в российские Вооруженные силы может быть отменен. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в интервью газете "Московский комсомолец", опубликованном в воскресенье.
Читать в источнике
Оценить464
с чего всё началось
— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.Московский Комсомолец02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
Культура
Рэпер Гуф может стать героем нового сезона шоу «Холостяк»
Дни24 вчера в 01:55
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия
Трое жителей Омска пострадали в перестрелке возле кафе
Трое жителей Омска получили огнестрельные ранения после конфликта с двумя неизвестными возле местного кафе, сообщает областное управление МВД в воскресенье, 22 сентября.
Известия 07:55
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Политика
Порошенко назвал «формулу Штайнмайера» несуществующей
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера», которая предполагает введение особого порядка самоуправления в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, не существует в природе.
Известия 06:42
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Армия и оружие
Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.
Lenta.ru 04:37
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru вчера в 22:00
Политика
Трамп ввел санкции против центробанка Ирана
Новый пакет санкций против иранских компаний, включая центробанк страны, подписал президент США Дональд Трамп.
Красная весна 20 сентября в 22:22
Армия и оружие
Иран продемонстрировал баллистическую ракету с новой боеголовкой
Вооруженные силы Ирана показали на параде в воскресенье баллистическую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой.
ТК Звезда 06:15
Общество
Снег с градом уже выпал в Подмосковье
News.ru 07:55
Армия и оружие
Минобороны показало кадры стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Министерство обороны России показало кадры стрельб из зенитных ракетных комплексов «Кинжал», которые прошли в рамках учений сил Северного флота в Баренцевом море.
RT на русском 07:40
Политика
Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал надуманными слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина об избыточных расходах на оборону.
Ведомости 06:00
Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России
Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Оренбургом" в 10-м туре чемпионата России.
РИА Новости 06:27
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Происшествия
Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков
Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 03:49
Религия
Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Газета.Ru вчера в 03:19
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Армия и оружие
Шойгу заявил о ежедневных атаках стран Запада на системы военной связи
Западные страны ежедневно предпринимают сотни попыток внедрения в системы связи Вооруженных сил России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец».
Коммерсантъ 06:42
Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой
"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
Уралинформбюро 03:02
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила рекорды Загитовой на турнире в Братиславе
15-летняя спортсменка из России Александра Трусова установила два мировых рекорда на Мемориале Ондрея Непелы.
ФАН вчера в 08:46
Общество
В РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как избавиться от привычки ругаться матом.
Газета.Ru 07:29
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Политика
Путин отметил роль СМИ в диалоге между гражданами и властью
Российский лидер Владимир Путин отметил роль СМИ в диалоге между властью и гражданами России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:41
Футбол
Многие игроки «Барселоны» начали терять доверие к Вальверде
Многие игроки каталонской «Барселоны» начали терять доверие к главному тренеру команды Эрнесто Вальверде после разочаровывающего начала сезона, сообщает ESPN.
Чемпионат 07:16
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru вчера в 02:28
Здоровье
Курсы русского жестового языка в рамках программы «Доступная среда» проходят в Иркутске
Иркутск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Курсы русского жестового языка в рамках программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» проходят в Иркутске.
Телеинформ 19 сентября в 04:43
Общество
В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек
По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.
RT на русском вчера в 20:16