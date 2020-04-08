Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВШойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за границей

Сергей Шойгу обратился в СК с просьбой ввести уголовное наказание за снос советских памятников за границей. Глава Минобороны направил обращение на имя Александра Бастрыкина. В последнее время участилось количество попыток фальсифицировать историю, заявил Шойгу.
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Шойгу обратился в СК из-за сноса советских памятников за рубежом

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