Политика
Деловое.ТВШойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за границей
Сергей Шойгу обратился в СК с просьбой ввести уголовное наказание за снос советских памятников за границей. Глава Минобороны направил обращение на имя Александра Бастрыкина. В последнее время участилось количество попыток фальсифицировать историю, заявил Шойгу.
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Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина дала свое последнее интервью
Здоровье
В Армянске закрыли больницу из-за коронавируса
Во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса чиновник заявил об угрозе нахождения на карантине всей больницы.
Происшествия
В Москве загорелся дом престарелых
Общество
Астраханская область вошла в число наиболее изолированных регионов
Астраханская область вошла в число 14 субъектов Федерации с высоким индексом «вирусного суверенитета», выведенном экспертами фонда «Петербургская политика» в связи с пандемией коронавируса.
Энергетика
В Минэнерго сообщили о готовности России сократить добычу нефти
В Минэнерго заявили, что Россия готова сократить объемы нефтедобычи на 1,6 млн баррелей в сутки.
Происшествия
Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве
Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
Общество
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
Рекордное количество летальных исходов в результате заражения новым коронавирусом фиксируется в США второй день подряд: по итогам 8 апреля данный показатель достиг 1973 человек за сутки.
Общество
Гендиректор Большого театра назвал возможную дату возобновления работы
Гендиректор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимир Урин заявил, что возобновление работы учреждения возможно не раньше конца июня из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Наука
Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Энергетика
Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%
Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Игры
SteamDB: Gears 5 станет на неделю временно бесплатной
Экономика
ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса
Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
Технологии
Компания OnlineCasino показала, как через 20 лет будет выглядеть сидящий за ПК человек
Компания OnlineCasino создала модель человека, который постоянно сидит за компьютером, имея в виду любителей онлайн-игр и офисных сотрудников.
Экономика
Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам
Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам.
Экономика
Fitch изменило прогноз по 15 банкам России на «негативный»
Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента 15 банков России на «негативный», пишет ТАСС.
Общество
Сын президента Сербии заразился коронавирусом
Сын президента Сербии Александра Вучича Данило заразился коронавирусом. Об этом сербский лидер сообщил на своей странице в Instagram.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Единоборства
Дмитрий Бивол: Я готов к бою с Канело во втором среднем весе
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол вновь заявил о своем желании и готовности провести поединок против Сауля «Канело» Альвареса во втором среднем весе.
Общество
Турецкие власти ограничили экспорт лимонов
Турецкие власти ограничили экспорт лимонов, посчитав, что их может не хватить внутри страны.
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Финансы
Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%
В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.
Шоу-бизнес
В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Общество
Вывозной рейс для россиян из Сеула во Владивосток отменен
Рейс авиакомпании "Аврора", который должен был вывезти российских туристов из Сеула во Владивосток, отменен.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Общество
Определен вероятный пик пандемии коронавируса
Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.
Происшествия
Младенца через суд обязали лечиться в стационаре в Сибири
В Кемеровской области суд обязал младенца лечиться в стационаре. Ребёнка временно изъяли из семьи.
Здоровье
Губернатор Алтайского края запретил плановую госпитализацию больных
Согласно внесенным поправкам, в Алтайском крае временно запрещена плановая госпитализация пациентов в медицинские учреждения стационарного типа.
Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.