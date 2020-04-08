Сергей Шойгу обратился в СК с просьбой ввести уголовное наказание за снос советских памятников за границей. Глава Минобороны направил обращение на имя Александра Бастрыкина. В последнее время участилось количество попыток фальсифицировать историю, заявил Шойгу.

Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за границей

Здоровье В Армянске закрыли больницу из-за коронавируса Во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса чиновник заявил об угрозе нахождения на карантине всей больницы.

Общество Астраханская область вошла в число наиболее изолированных регионов Астраханская область вошла в число 14 субъектов Федерации с высоким индексом «вирусного суверенитета», выведенном экспертами фонда «Петербургская политика» в связи с пандемией коронавируса.

Общество В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса Рекордное количество летальных исходов в результате заражения новым коронавирусом фиксируется в США второй день подряд: по итогам 8 апреля данный показатель достиг 1973 человек за сутки.

Общество Гендиректор Большого театра назвал возможную дату возобновления работы Гендиректор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимир Урин заявил, что возобновление работы учреждения возможно не раньше конца июня из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Наука Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Экономика ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.

Общество Сын президента Сербии заразился коронавирусом Сын президента Сербии Александра Вучича Данило заразился коронавирусом. Об этом сербский лидер сообщил на своей странице в Instagram.

Общество Турецкие власти ограничили экспорт лимонов Турецкие власти ограничили экспорт лимонов, посчитав, что их может не хватить внутри страны.

Общество В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.

Финансы Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0% В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.

Шоу-бизнес В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.

Общество Определен вероятный пик пандемии коронавируса Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.